Julio César Chávez adelantó cuándo podría volver su hijo Chávez Jr. al box profesional

“El Jr.” podría regresar a los cuadriláteros. Foto: AFP

Julio César Chávez se presentó en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga en San Luis Potosí con su conferencia magistral “El Sueño de un Campeón” donde reveló que su hijo “El Jr.” podría regresar a los cuadriláteros en esa ciudad.

“Voy a traer a Julio en dos o tres meses para acá, porque ya vimos que la gente de aquí, a pesar de no ser una plaza de boxeo, se ve que le encanta el box”, confesó.

Hasta el momento, se desconoce si ya tiene un posible rival o qué tipo de rival buscaría el Julio César Chávez Jr., por ahora, solo es una posibilidad y compartió una fecha exacta.

Asimismo Julio César Chávez aceptó que ha pensado en hacer un evento de exhibición más, para que su público más joven tenga la oportunidad de verlo boxear.

“Ahora que venga mi hijo Julio César Jr. a pelea aquí en San Luis Potosí, a lo mejor me voy a animar a hacer una pelea de exhibición, para que la gente que no me vio pelear, lo haga”, expresó el “campeón mexicano”.

¿Cuándo fue la última vez que peleó Julio César Chávez Jr.?

Julio César Chávez Jr. peleó por última ocasión el 24 de junio del 2024, cuando “El hijo de Culiacán” se enfrentó a Uriah Hall en Tampa. El hijo mayor de la ‘leyenda del box’ derrotó al arte marcialista en seis rounds, los cuales le fueron suficientes para demostrar por qué fue campeón del mundo en el peso medio en 2011.

Ese combate fue la reaparición de Chávez Jr. Después de estar fuera de actividad por 31 meses, debido a problemas relacionados con el consumo de sustancias nocivas, los cuales no solo afectaron su carrera, sino también su salud.

Confirma revancha entre Omar Chávez y Misael “Chino” Rodríguez

La Leyenda también confirmó que habrá una pelea de revancha entre Omar Chávez y Misael “Chino” Rodríguez tras el primer combate donde salió vencedor el pugilista olímpico en Río 2016 sobre el hijo menor del “César del boxeo”.

“Esa revancha se va a dar, pero no se va a dar aquí (en San Luis Potosí)”, comentó Chávez.