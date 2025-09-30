GENERANDO AUDIO...

Julio César Chávez fue intervenido por una piedra en el riñón | Foto: Cuartoscuro

Julio César Chávez, exboxeador mexicano de 63 años, fue operado exitosamente por una “piedra” en las vías urinarias, según compartió en redes sociales. Por esta razón, publicó un video agradeciendo a los médicos encargados de la cirugía y sus cuidados, a quienes reconoció por salvarle la vida.

El excampeón mundial fue hospitalizado e intervenido quirúrgicamente en el Hospital Ángeles de Culiacán, Sinaloa, luego de que sufriera una serie de dolores intensos, según informaron sus familiares este domingo 28 de septiembre.

“Me salvaron la vida”: Julio César Chávez agradece a sus médicos

A través de un video de Instagram, Julio César Chávez agradeció a los siguientes doctores encargados de su salud a raíz de una piedra en las vías urinarias que se le fue detectada y requirió de una intervención quirúrgica:

Dr. Juan Carlos Ramírez

Dr. Iván Aguilar

Dr. Sergio Sandoval

Según sus palabras, el Dr. Iván Aguilar fue el encargado de salvarle la vida. “Lo que traía era un poco peligroso, la verdad, se estaba haciendo pus”, señaló este lunes 29 de septiembre.

El especialista en urología explicó: “Le quitamos una piedrita del riñón izquierdo, que ya estaba infectado, pero ya todo está muy bien y el campeón está listo para regresar a entrenar”.

¿Qué le pasó al excampeón mundial de boxeo?

Omar Chávez, hijo del expugilista, informó el pasado domingo que su padre estaba hospitalizado en Culiacán por una “piedra” en las vías urinarias; posteriormente, se confirmó que se encontraba en el riñón.

Para el lunes, el también boxeador confirmó que “La Leyenda” había sido operado exitosamente, noticia confirmada unas horas más tarde por el propio Julio César Chávez.

A través de sus redes sociales, Myriam Escobar, esposa del también comentarista, dio a conocer en sus redes sociales más detalles sobre la hospitalización de Julio César Chávez, asegurando en todo momento que se encontraba fuera de peligro.

“Él se fue (a Culiacán), le agarró un dolor, fue a checarse y resulta que trae unas piedritas que debían sacar porque dicen que es muy doloroso. Es algo rápido, es algo sencillo, y él dijo: ‘De una vez háganme lo que tengan que hacer’, pero todo está bien”. Myriam Escobar

La esposa de “La Leyenda” agradeció las muestras de apoyo por parte de sus seguidores. “Ah, cómo quieren a este hombre. Todo está bien, gracias por estar preguntando por él”.

¿Qué son y por qué surgen las piedras en el riñón?

Los cálculos renales, también conocidos como piedras en los riñones, son depósitos duros formados por minerales y sales en la orina. Se forman dentro de los riñones, de acuerdo con la Clínica Mayo de Minnesota, Estados Unidos (EE.UU.).

Los cálculos renales tienen varias causas. Estas pueden incluir:

Dieta

Sobrepeso

Afecciones de la salud

Suplementos y medicamentos

Estos pueden afectar cualquier parte de los órganos que producen orina o la eliminan del cuerpo, de los riñones a la vejiga.

“A menudo, el cálculo se forma cuando la orina tiene menos contenido de agua. Esto permite que los minerales formen cristales y se peguen”, remató la Clínica Mayo.

En general, un cálculo renal no causa síntomas hasta que comienza a desplazarse por el riñón o pasa a uno de los uréteres, es decir, los conductos que conectan los riñones y la vejiga.

Si un cálculo renal queda atascado en uno de los uréteres, puede bloquear el flujo de orina y ocasionar que el riñón se hinche y el uréter tenga espasmos, lo que puede ser muy doloroso, según la Clínica Mayo.

En ese momento, el paciente podría presentar los siguientes síntomas:

Dolor punzante e intenso en los costados y la espalda, debajo de las costillas.

Dolor que se propaga hacia la parte inferior del estómago y hacia la ingle.

Dolor que viene en oleadas y varía en intensidad.

Sensación de dolor o ardor al orinar.

Otros síntomas podrían ser los siguientes:

Orina de color rosa, rojo o marrón.

Orina turbia o con olor desagradable.

Necesidad constante de orinar, necesidad de orinar con mayor frecuencia u orinar en pequeñas cantidades.

Malestar estomacal y vómitos.

Fiebre y escalofríos si hay una infección.

Fuente: Clínica Mayo

El dolor causado por un cálculo renal puede cambiar a medida que el cálculo se desplaza por las vías urinarias. Por ejemplo, el dolor puede desplazarse a otra parte del cuerpo o hacerse más intenso.

La Clínica Mayo recomienda programa una cita con un profesional de atención médica en caso de presentar alguno de los siguientes síntomas:

Dolor tan intenso que no puedes sentarte, quedarte quieto ni encontrar una posición cómoda.

Dolor junto con malestar estomacal o con vómitos.

Dolor con fiebre o escalofríos.

Sangre en la orina.

Problemas para orinar.

Fuente: Clínica Mayo