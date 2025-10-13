GENERANDO AUDIO...

Julio César Chávez habla de su hijo. Foto: Getty Images

Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano, defendió públicamente a su hijo, Julio César Chávez Jr., luego de que fuera señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y tráfico de armas.

Durante una conferencia de prensa organizada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el exboxeador negó que su hijo tenga relación alguna con el crimen organizado y aseguró que, de ser culpable, él mismo lo entregaría a las autoridades.

“Yo conozco a mi hijo y sé a lo que se ha dedicado toda la vida. Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel”, afirmó el gran campeón mexicano.

Chávez reconoció que su hijo ha enfrentado problemas de adicciones, pero insistió en que está en proceso de recuperación.

“No se encuentra involucrado con ningún cártel. Ha tenido problemas de adicciones, está luchando con eso, y estamos en un proceso. No hay nada”, dijo.

El pasado 23 de agosto de 2025, un juez federal en Sonora vinculó a proceso al pugilista por presuntos delitos de tráfico de armas y nexos con el Cártel de Sinaloa, aunque le concedió la medida de libertad condicional.

Tras esta resolución, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), impugnó la decisión y solicitó a un Tribunal Colegiado revisar la legalidad de dicha medida.

Chávez Jr. fue deportado de Estados Unidos a México y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11, en Hermosillo, Sonora, donde permaneció recluido mientras se realizaba la audiencia, la cual se llevó a cabo de forma virtual.

El juez estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria y ordenó que el boxeador no salga del país durante este periodo.

El regreso al ring de Julio César Chávez Jr.

A pesar del proceso legal en curso, Julio César Chávez confirmó que su hijo volverá al cuadrilátero el próximo 13 de diciembre en San Luis Potosí, en una función que marcará su regreso al boxeo profesional.

El exboxeador aseguró que este combate forma parte de un plan para mantener a su hijo enfocado y alejado de los problemas personales que ha enfrentado en los últimos años.

A inicios de octubre, el hijo de la leyenda habló en entrevista con Carlos Aguilar para TUDN sobre el momento de su arresto y cómo eso ha marcado su vida personal y profesional.

“Estoy vinculado a proceso… estamos en manos de las autoridades. A mí se me dijo que tenía que firmar cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera”, explicó el pugilista, quien aseguró que sigue las indicaciones legales para poder continuar con su carrera deportiva.

Chávez Jr. relató que su arresto en California lo tomó completamente por sorpresa.

“Fue un shock para mí, jamás me imaginé que me detuvieran. Salí a patinar y, en la segunda vuelta, llegaron cinco patrullas. Cuando recién me arrestaron, me llevaron a una cárcel provisional… pensé: ‘Me van a deportar, mándenme con mi papá’. Pero no, ahí comenzó la travesía”, recordó.

“Soy inocente, no soy traficante”

Durante la charla, el boxeador fue enfático al declarar su inocencia y deslindarse de cualquier vínculo criminal.

“Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante, y en Culiacán todo el mundo lo sabe. Golpear gente para un cártel o esas cosas… no. Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad”, afirmó.