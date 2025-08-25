GENERANDO AUDIO...

Julio César Chávez Jr. enfrentará su proceso en libertad. FOTO: AFP

El boxeador Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano, abandonó este 24 de agosto el Cefereso 11 de Hermosillo, donde permanecía recluido tras ser requerido por el delito de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de armas.

El boxeador enfrenta las acusaciones en su contra en México, luego de haber sido deportado por elementos de ICE en Arizona.

Chávez Jr. sale del Cefereso 11 en Hermosillo

FOTOS: Antonio López Moreno

Fuentes cercanas al caso confirmaron a UnoTV que Chávez Jr. fue recibido en la salida del penal por su madre y una tía.

Un día antes, el juez federal de distrito Enrique Hernández Miranda lo vinculó a proceso, pero determinó que podrá continuar parte de su procedimiento en libertad.

Audiencia y pruebas presentadas

La audiencia, que se prolongó cerca de tres horas, incluyó la exposición de 21 datos de prueba que inculparían al ex campeón mundial de boxeo.

Durante su intervención, a través de videoconferencia desde el penal, Chávez Jr. declaró:

“Soy de Culiacán, soy boxeador desde hace 22 años, desde chiquito se dicen chismes de mí y esto es más de lo mismo”, afirmó en la Sala 2 del tribunal.

Defensa y condiciones del proceso

El abogado defensor Rubén Fernando Benítez aseguró que su cliente podrá establecerse en cualquier punto de México, siempre que no abandone el país sin autorización judicial.

“No tiene ninguna restricción para establecer su residencia en cualquier lugar que él quiera, siempre y cuando no abandone el país. Ojo, no puede abandonar México sin permiso, ya que si solicita permiso y lo justifica con motivo de su actividad deportiva o lo que sea, lo puede hacer”, señaló el litigante.

El juez dictó un plazo de tres meses para la investigación complementaria en el caso de Julio César Chávez Jr., por lo que la próxima audiencia está programada para el 24 de noviembre.