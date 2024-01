Julio César Chávez Jr. acusa a su papá de querer matarlo; lo llama basura

La relación entre padre e hijo se ha ido deteriorando. Foto: GettyImage

Julio César Chávez y su hijo están envueltos en una nueva polémica debido a la declaraciones que ha dado Julio César Chavez Jr. arremetiendo contra su padre a quien llamó basura y lo acusó de quererlo matar.

En un video que circula por las redes sociales, el “Hijo de la Leyenda” aseveró que su padre lo ha querido envenenar y también lo acusó de golpear a su mamá.

“Me quieren matar. Me va a matar mi papá, mi papá me está matando, me quiere mandar gente para envenenarme, me han tratado de matar. No quieren que llegue a la Corte, porque los van a meter al bote a todos”, dijo el pasado 29 de diciembre durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

“Es una basura, como cuando golpeaba a mi mamá, es una basura (…) Mi papá la golpeaba, la humilló, la hizo pedazos, está traumada, ya no puede hacer nada, quedó para toda la vida dañada por él, por eso me está dañando a mí, piche abusón”. Julio César Chávez Jr.

También afirmó que fue recluido contra su voluntad en el centro de tratamiento y acusó a su padre de haberlo tenido secuestrado: “Estuve secuestrado tres años porque no me dejaron ver a mis hijos, no me voy a dejar de mi papá ni de nadie”.

Julio César Chávez le responde a su hijo

Por su parte, el legendario boxeador publicó un video por la víspera del Año Nuevo, donde habló de su hijo y comentó el por qué no lo puede ayudar.

“Les deseo un Feliz Año Nuevo para todos, Dios los bendiga”, fue el comienzo del mensaje del llamado “César” del boxeo. Inmediatamente tocó el tema de su hijo y las razones por las cuales no lo puede ayudar.

“A mi hijo Julio, todas las cosas que ha dicho que sigue ofendiendo a su esposa, a mí y todas las pendejadas que dice. La pinche gente me dice que por qué no lo ayudo. Las leyes en Estados Unidos son muy diferente y si voy por él me pueden meter a la cárcel, es como un secuestro”. Julio César Chávez

Ver más Para todo mexico pic.twitter.com/pvxKvuH1BZ — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 31, 2023

Pese a lo que se han dicho, Julio César Chávez le desea un buen año a su hijo, aunque lo hace a su manera.

“Decirle a mi hijo Julio que lo quiero mucho. Ojalá Dios quiera que este año te caiga un rayito de luz y deja de decir tantas pendejadas”, finalizó.