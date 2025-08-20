GENERANDO AUDIO...

¿De qué se le acusa a Julio César Chávez Jr.? Foto: AFP

Julio César Chávez Jr., hijo del exboxeador Julio César Chávez, enfrenta un proceso judicial en México tras ser deportado de Estados Unidos.

El excampeón fue entregado a las autoridades mexicanas el lunes 18 de agosto y trasladado a Hermosillo, Sonora, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Delitos que enfrenta Julio César Chávez Jr. en México

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, desde marzo de 2023 existe una orden de aprehensión en contra de Chávez Jr. por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.

Las investigaciones lo señalan como presunto integrante de una red dedicada al ingreso clandestino de armas y explosivos al país, así como a la fabricación de este tipo de materiales sin los permisos correspondientes.

La orden de captura fue girada por un juez federal el 14 de enero de 2023, aunque el boxeador permaneció fuera del alcance de las autoridades mexicanas hasta su reciente detención.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos siguió de cerca el caso de Chávez Jr. desde abril de 2024, cuando presentó una solicitud para obtener la residencia permanente legal mediante su matrimonio con una ciudadana estadounidense.

Durante el proceso, las autoridades detectaron declaraciones falsas y posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa, debido a que su esposa había mantenido una relación previa con un hijo fallecido de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aunque inicialmente no fue considerado una prioridad de deportación, en junio de 2025 el DHS lo clasificó como una “amenaza grave para la seguridad pública” y lo declaró deportable.

El boxeador fue detenido el pasado 2 de julio por agentes del Servicio de Marshals en Los Ángeles, California, según informó el DHS.

Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo al “boxeador mexicano y extranjero ilegal Julio César Chávez Jr., y lo está procesando para la expulsión acelerada de Estados Unidos”.

Su situación actual en México

El lunes 18 de agosto, el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que Chávez Jr. fue arrestado en el municipio de Ímuris, Sonora, a las 11:53 horas, y trasladado a la Jefatura de la Policía Federal Ministerial en Hermosillo.

Posteriormente, se reportó que fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 11.

Durante la conferencia matutina del martes 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su administración fue notificada de la deportación y llegada de Chávez Jr. a México, pero evitó dar detalles sobre su reclusión.

Primera imagen de Julio César Chávez Jr. deportado

La embajada de Estados Unidos en México dio a conocer una imagen durante el traslado del boxeador a territorio mexicano, confirmando que fue deportado para enfrentar los cargos de los que se le acusa en territorio mexicano.