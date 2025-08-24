Julio César Chávez Jr. enfrentará su proceso en libertad tras ser vinculado

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

Julio César Chávez Jr. fue vinculado a proceso este sábado tras ser imputado por delincuencia organizada y otros delitos. El boxeador se encuentra recluido actualmente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 11, en Hermosillo, Sonora. Sin embargo, en la audiencia el juez le concedió la libertad condicional.

El excampeón fue entregado a las autoridades mexicanas el lunes 18 de agosto y quedó bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) en Hermosillo, Sonora.

Posteriormente, el miércoles 20 de agosto, se dio a conocer que un juez federal dictó prisión preventiva a Julio César Chávez Jr. luego de ser deportado a Hermosillo, Sonora, por los Estados Unidos.

Mientras que este sábado, en audiencia ante el juez, el boxeador aprovechó para asegurar que todas las acusaciones en su contra “son puros chismes”, defendiendo su inocencia. Además, el juzgador dio a la fiscalía tres meses para concluir con la investigación preparatoria, así como la libertad condicional al pugilista, quien, aunque no seguirá en prisión, no podrá salir del país durante el tiempo que dure el proceso.

Los delitos que enfrenta Julio César Chávez Jr. en México

Según la FGR, sobre Chávez Jr. pesa una orden de aprehensión emitida en enero de 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos.

Las investigaciones lo relacionan con una red dedicada al ingreso clandestino de armamento al país y a la fabricación de explosivos sin los permisos legales correspondientes.

La investigación en Estados Unidos

El caso de Chávez Jr. también fue seguido de cerca por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Estados Unidos. En abril de 2024, el boxeador intentó cambiar su estatus migratorio solicitando la residencia permanente legal tras casarse con una ciudadana estadounidense.

Durante ese proceso, las autoridades detectaron inconsistencias en su declaración y hallaron vínculos sospechosos con el Cártel de Sinaloa, debido a la relación previa de su esposa con un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aunque en un inicio no era prioridad de deportación, en junio de 2025 el DHS lo clasificó como “una amenaza grave para la seguridad pública”.

Arresto y deportación

El 2 de julio pasado, Julio César Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles por agentes del Servicio de Marshals, y posteriormente quedó bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para iniciar su proceso de expulsión.

De acuerdo con un comunicado oficial, el excampeón fue identificado como “extranjero ilegal” y se ordenó su deportación inmediata a México.