Julio César Chávez Jr. fue internado en un psiquiátrico

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue ingresado a un hospital psiquiátrico en Estados Unidos, después de que supuestamente ingiriera varias pastillas, según reportó el medio estadounidense TMZ Sports.

De acuerdo a la información del medio estadounidense, fuentes cercanas al entorno de Julio César Chávez Jr., fue Frida Muñoz, pareja del “Hijo de la Leyenda”, contactó a la policía de Hollywood el pasado 24 de octubre al preocuparse por el estado del boxeador,

Los reportes informan que Julio César Chávez Jr. habría consumido “medicamentos potentes y potencialmente peligrosos”, lo que llevó a su esposa a solicitar una evaluación médica inmediata.

Frida llamó a la policía por temor sobre el estado de salud de su esposo, aunque no se conocen detalles precisos de lo ocurrido, las autoridades determinaron que el boxeador necesitaba tratamiento psiquiátrico y no se le permitió que se retirara del lugar.

La ley 5150 en California permite que las autoridades retengan a las personas por, al menos, 72 horas, que es el tiempo considerado como un peligro para otros o para sí mismos.

Hace algunos días, el “Gran Campeón”, Julio César Chávez habló en un podcast sobre la preocupación que siente ante las adicciones de su primogénito.

“Me da pena porque sus hijos son pequeños y no los está disfrutando. Me duele que se vaya a volver loco, que vaya a tener un accidente conduciendo a altas horas de la noche a toda velocidad, que le dé un infarto por todas las pastillas que toma”, dijo Julio César Chávez.

EL hijo de la “Leyenda” ha enfrentado problemas de adicción desde hace varios años que llevaron al boxeador a internarse a una clínica de rehabilitación hace un año.

El propio hijo de “La Leyenda” aceptó que tuvo una recaída en mayo de 2023.

“Yo tomé unas cosas y eran otras, de las cuales no diré ni qué ni cómo porque nunca las había probado. Ni cuando estuve mal me puse así, no recuerdo realmente lo que acababa de decir un día antes. Fue algo en lo que me equivoqué, pero mi mentalidad es la misma”.

Julio César Chávez Jr.