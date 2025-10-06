Julio César Chávez Jr. habla tras su arresto en EE. UU.: “Fue un shock para mí”

GENERANDO AUDIO...

Julio Cesar Chavez Jr. habla de su detención. Foto: AFP

El boxeador y excampeón mundial Julio César Chávez Jr. rompió el silencio sobre su situación legal en Estados Unidos, luego de ser detenido en California y vinculado a proceso por presuntos vínculos con delincuencia organizada.

En entrevista con Carlos Aguilar para TUDN, el hijo de la leyenda habló con franqueza sobre el momento de su arresto, su situación actual y cómo este episodio ha marcado su vida personal y profesional.

“Estoy vinculado a proceso… estamos en manos de las autoridades. A mí se me dijo que tenía que firmar cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera”, explicó el pugilista, quien aseguró que sigue las indicaciones legales para poder continuar con su carrera deportiva.

Chávez Jr. relató que su arresto en California lo tomó completamente por sorpresa.

“Fue un shock para mí, jamás me imaginé que me detuvieran. Salí a patinar y, en la segunda vuelta, llegaron cinco patrullas. Cuando recién me arrestaron, me llevaron a una cárcel provisional… pensé: ‘Me van a deportar, mándenme con mi papá’. Pero no, ahí comenzó la travesía”, recordó.

“Soy inocente, no soy traficante”

Durante la charla, el boxeador fue enfático al declarar su inocencia y deslindarse de cualquier vínculo criminal.

“Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante, y en Culiacán todo el mundo lo sabe. Golpear gente para un cártel o esas cosas… no. Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad”, afirmó.

En un tono más reflexivo, Chávez Jr. reconoció que ha atravesado etapas complicadas en su vida personal.

“Tuve muchos problemas personales. No lo quiero decir así, pero me volví loco por un momento e hice muchas cosas… y, a pesar de eso, nada malo”, admitió.

El boxeador también aprovechó el espacio para agradecer el apoyo incondicional de sus padres, especialmente de Julio César Chávez, a quien le pidió perdón por los momentos difíciles.

“Yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá. Les agradezco que me hayan apoyado y que me disculpen. Siempre he sido buen hijo, buen amigo y buen padre. Tengo muchos errores, por supuesto, pero nunca he sido una persona mala”, expresó con sinceridad.

Un regreso posible al boxeo

Pese a su situación legal, Chávez Jr. aclaró que puede seguir boxeando, siempre y cuando obtenga la autorización necesaria.

“Se me permite salir del país y pelear, siempre y cuando lo solicite de la forma correcta”, explicó, dejando abierta la posibilidad de volver pronto al ring.

Según la FGR, sobre Chávez Jr. pesa una orden de aprehensión emitida en enero de 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas, municiones y explosivos.

Las investigaciones lo relacionan con una red dedicada al ingreso clandestino de armamento al país y a la fabricación de explosivos sin los permisos legales correspondientes.

A Julio César Chávez Carrasco, conocido con el alias de “El Junior”, se le dictó prisión preventiva en una audiencia que se desarrolló este lunes 18 de agosto de 2025 y concluyó pasada la media noche.

La investigación en Estados Unidos

El caso de Chávez Jr. también fue seguido de cerca por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Estados Unidos. En abril de 2024, el boxeador intentó cambiar su estatus migratorio solicitando la residencia permanente legal tras casarse con una ciudadana estadounidense.

Durante ese proceso, las autoridades detectaron inconsistencias en su declaración y hallaron vínculos sospechosos con el Cártel de Sinaloa, debido a la relación previa de su esposa con un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Aunque en un inicio no era prioridad de deportación, en junio de 2025 el DHS lo clasificó como “una amenaza grave para la seguridad pública”.

Arresto y deportación

El 2 de julio pasado, Chávez Jr. fue detenido en Los Ángeles por agentes del Servicio de Marshals, y posteriormente quedó bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para iniciar su proceso de expulsión.

De acuerdo con un comunicado oficial, el excampeón fue identificado como “extranjero ilegal” y se ordenó su deportación inmediata a México.