Julio César Chávez Jr. pide revancha para “Canelo” Álvarez tras caer ante Terence Crawford

Julio Cesar Chavez Jr. pide revancha para el Canelo Álvarez. Foto: AFP/Ilustrativa

La derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford sigue generando reacciones en el mundo del boxeo, ahora fue Julio César Chávez Jr quien pidió la revancha para el nacido en Guadalajara.

El pasado sábado, en Las Vegas, el estadounidense Terence Crawford se quedó con una victoria histórica al imponerse por decisión unánime, quedando con los cuatro cinturones de campeón indiscutido del peso supermediano.

El resultado sorprendió a muchos aficionados, pues se esperaba que Álvarez defendiera con éxito su trono, sin embargo, la velocidad, fuerza y estrategia de Crawford marcaron la diferencia.

Tras la contienda, las críticas hacia el mexicano no se hicieron esperar: desde quienes señalaron que se notaba fuera de forma hasta quienes incluso sugirieron que podría considerar el retiro.

Entre las múltiples voces, la de Julio César Chávez Jr. llamó la atención y es que fue a través de sus historias de Instagram, el hijo de la leyenda del boxeo mexicano compartió su opinión sobre la actuación del tapatío, destacando que no lucía en su mejor estado.

“Creo que Canelo físicamente estaba disminuido. Me dio la impresión de que sus piernas no estaban bien y no funcionaron para usar su potencia y capacidad de reacción”, escribió.

El también boxeador, que en el pasado enfrentó a Álvarez en una pelea muy mediática, dejó de lado las diferencias y expresó su deseo de que exista una segunda oportunidad para el mexicano.

“Espero y deseo que en la revancha se desquite y gane la pelea”, añadió Chávez Jr., quien recientemente volvió a los reflectores tras resolver asuntos legales en Estados Unidos y México.

Esto escribió Julio César Chávez Jr.

Por su parte Canelo Álvarez se pronunció a través de su cuenta de Instagram en la que dejó en claro que se siente orgulloso de lo que ha conseguido y cómo es que enfrentará la derrota.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje”, escribió el tapatío en su cuenta.

Además dijo estar agradecido con su equipo por todos los sacrificios que han hecho juntos a lo largo de los años.

“Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme”, dijo.

Finalmente, le dio gracias a su esposa Fernanda, “por su paciencia y por no soltarme la mano en todo este proceso”, dijo en su mensaje para después finalizar con un “¡Viva México, Cabrones!”.

Canelo y las revanchas

La opinión de Chávez Jr. se suma a la expectativa de muchos aficionados que piden ver una revancha inmediata.

A lo largo de su carrera, Canelo ya ha tenido segundas oportunidades que han marcado su trayectoria, como sucedió en su rivalidad con Gennady Golovkin.

Por ello, la posibilidad de una nueva pelea contra Crawford no parece descabellada, aunque dependerá de las negociaciones entre promotores y de la decisión del propio Álvarez.

En la función celebrada en Las Vegas, Julio César Chávez padre estuvo presente como espectador y testigo de una velada que reunió a más de 70 mil personas y que terminó consagrando a Crawford como campeón absoluto de los supermedianos.