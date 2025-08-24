GENERANDO AUDIO...

Julio César Chávez Jr. fue detenido en EE. UU. Foto: Cuartoscuro.

El boxeador Julio César Chávez Jr. podría alcanzar una condena de hasta ocho años de prisión, de ser encontrado culpable por el delito de delincuencia organizada, reveló su abogado Rubén Fernando Benítez.

“En un futuro tendremos que halar de pruebas plenas, pero si eso sucediera y todas esas premisas fueran alcanzadas, la pena oscila de un mínimo de cuatro a un máximo de ocho años. Es un delito que se considera el más simple o menos punible del catálogo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.

Rubén Fernando Benítez, abogado de Julio César Chávez Jr.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Tres meses para investigar caso de Julio César Chávez Jr.

En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado señaló que en la audiencia se acordó un plazo de tres meses para continuar investigando el caso del pugilista y determinar si al final se procede el presunto delito.

“Eso es lo único que se alcanzó el día de hoy, continuar investigando por tres meses más, y esto no quiere decir nada. Al final de esos tres meses, la fiscalía puede darse cuenta de que no hay elementos para sostener con éxito un juicio y determinar no acusar”, declaró.

Asimismo, dijo que el juzgador determinó la inmediata libertad para Julio César Chávez Jr. Y aunque entre las medidas cautelares impuestas es la de no abandonar el país, Fernando Benítez puntualizó que podría solicitar un permiso debido a su actividad deportiva.

“Él no tiene ninguna restricción para establecer su residencia en cualquier lugar que él quiera, siempre y cuando no abandone el país. Ojo, no puede abandonar México sin permiso, ya que si solicita permiso y lo justifica con motivo de su actividad deportiva o lo que sea, se le pudiera otorgar posiblemente”.

Rubén Fernando Benítez, abogado de Julio César Chávez Jr.

[NO TE VAYAS SIN LEER: Niño en terapia intensiva tras pelotazo en juego de los Diablos Rojos está estable, asegura Estadio Alfredo Harp Helú]

Fiscalía atribuye participación con base en anécdotas

El abogado del boxeador también manifestó que las señalizaciones en contra de Julio César Chávez Jr. son con base en anécdotas.

“Aquí tenemos un tema muy grave, tenemos una fiscalía federal que atribuye participación en una organización peligrosísima en base a anécdotas de camaradería, no hay una sola expresión en donde nosotros hayamos visto, por lo menos el fiscal no nos la enseñó, no nos la reveló”, detalló el abogado Rubén Fernando Benítez.