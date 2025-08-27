GENERANDO AUDIO...

Julio César Chávez Jr. tiene libertad condicional. Foto: GettyImges

Julio César Chávez Jr. se reencontró su papá Julio César Chávez tras obtener su libertad condicional después de ser vinculado por el presunto delito de delincuencia organizada.

El hijo de la leyenda de box regresó al gimnasio después de salir del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Hermosillo, Sonora, y ahí es donde se reencontró con su papá.

Reencuentro entre los Chávez con abrazo y beso

La tarde de este martes 26 de agosto se dio el esperado reencuentro entre padre e hijo y quedó grabado en video que se publicó en las redes sociales.

En el video se ve a Julio César Chávez entrando al gimnasio donde está entrenando su hijo y al verlo le da un beso y un fuerte abrazo.

“Así fue el emotivo reencuentro entre padre e hijo, Julio César Chávez y Julio César Chávez Jr.”, se lee en la publicación de Instagram del gimnasio donde el hijo del exboxeador entrena.

En las imágenes se alcanza a observar la felicidad de los dos, quienes intercambiaron un par de palabras, y que no se habían visto desde que Chávez Jr., fuera arrestado el pasado 2 de julio.

Julio César Chávez ha señalado públicamente que confía en la inocencia de su hijo, a quien se le acusa de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Chávez Jr., fue extraditado a México el pasado 19 de agosto y días después un juez ordenó que llevaría su proceso en libertad.

Cabe recordar que el boxeador fue deportado de Estados Unidos por tener una orden de aprehensión en México, además de que estaba en suelo estadounidense de manera ilegal luego de que su Visa había vencido.

¿Cuál es la condición legal actual de Julio César Chávez Jr?

Julio César Chávez Jr. tiene libertad condicional, pero no puede salir del país, toda vez que la Fiscalía tiene tres meses para concluir con la investigación preparatoria, por lo que su próxima audiencia está programada para el 24 de noviembre.











