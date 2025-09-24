Julio César Chávez Jr. volverá a pelear en diciembre, anuncia su padre

GENERANDO AUDIO...

Julio Cesar Chavez Jr. peleará este año, esto dijo su papá. Foto: AFP/Getty Images

Julio César Chávez Jr. volverá a subirse al ring a finales de este año, en un evento que marcará su reaparición tras varios meses complicados por problemas legales y personales, incluyendo su detención en julio de 2025 en Los Ángeles por autoridades de migración en EE. UU., seguida de su deportación a México, donde ingresó a un penal federal en Hermosillo mientras enfrenta cargos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

La función tendrá un toque especial, pues también contará con la participación de su hermano Omar Chávez, lo que ya genera expectativa entre los aficionados al pugilismo mexicano.

¿Cuándo vuelve a pelear Chávez Jr.?

El anuncio fue realizado por Julio César Chávez, padre del excampeón mundial, durante un encuentro con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aunque evitó dar detalles sobre el proceso judicial que enfrenta su hijo mayor, confirmó que ambos boxeadores no han dejado de entrenar y se encuentran listos para su regreso.

“Con todo respeto, no me hagan preguntas incómodas por favor, no puedo hablar nada… todo está bien, gracias a Dios, no echen más lumbre a la hoguera”, señaló el “César del Boxeo”.

“Una primicia, va a pelear mi hijo Julio, mi hijo Omar, van a aparecer en San Luis Potosí el 13 de diciembre”, reveló ante los medios de comunicación.

@elmundocondavid PRIMICIA DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ: El regreso al boxeo de Julio Jr. y Omar | Pide no hacer preguntas incómodas sobre su proceso emocional JulioCesarChavez BoxeoMexicano JulioCesarChavezJr OmarChavez RegresoAlRing Boxeo SolisPotosi NoticiasDeBox JCChavez LeyendaDelBoxeo FamiliaChavez Adicciones Recuperacion Boxeo Inspiracion Deporte JulioCesarChavezOficial JulioYOmar UltimaHora ChavezJr PeleaDeBox Leyenda EntrevistaExclusiva ChavezJr OmarChavez Salud Familia Deporte SolosPotosi GrandesPeleas jonathanhernadez Famas2025 farandula2025 ♬ original sound – elmundocondavid – elmundocondavid

El estado de Chávez Jr. antes de su regreso

Uno de los problemas más serios en la carrera del sinaloense han sido sus adicciones, pero su padre aseguró que actualmente se mantiene limpio y bajo tratamiento para evitar recaídas.

“Está muy motivado, está tranquilo, gracias a Dios, contento, porque pues todo va a salir bien, primeramente Dios. La pelea más importante de su vida es abajo”, comentó Chávez padre sobre su hijo.

¿Cuál fue la última pelea de Chávez Jr.?

El regreso del boxeador de 39 años será su primera aparición tras la derrota sufrida el 28 de junio de 2024 en Anaheim, California, cuando cayó ante el youtuber y peleador Jake Paul por decisión unánime, aquella pelea desató polémica y fuertes críticas hacia el excampeón.

Un nuevo comienzo para la dinastía Chávez

Más allá de sus problemas fuera del ring, la reaparición de Julio y Omar Chávez representa una nueva oportunidad para la dinastía más reconocida del boxeo mexicano.