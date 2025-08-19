Julio César Chávez Jr. ya se encuentra en México: fue trasladado a un MP en Hermosillo, Sonora

GENERANDO AUDIO...

Julio César Chávez Jr. ya se encuentra en México tras detención en EE.UU. Foto: AFP

Julio César Chávez Jr. ya se encuentra en México y está a disposición de un Juez Federal, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Se le trasladó a los separos de la Jefatura de la Policía Federal Ministerial de Hermosillo, Sonora.

La Policía Federal Ministerial detuvo al boxeador en el municipio de Ímuris, Sonora a las 11:53 horas del lunes 18 de agosto. El detenido portaba un pants negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tenis rojos, según el oficio consultado por Unotv.com.

Por otro lado, el periodista Carlos Jiménez informó durante la mañana de este martes que Julio César Chávez Jr. fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 11 de Hermosillo, Sonora.

“El hijo de la leyenda llegó de Estados Unidos (EEUU) y fue encerrado esta madrugada en un penal federal de Sonora“, informó el reportero a través de sus redes sociales.

Durante la conferencia matutina de este martes 19 de agosto, el reportero de Uno TV Julio Sánchez cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el estado actual de Julio César Chávez Jr. y no confirmó ni desmintió su ingreso a un penal de máxima seguridad.

“Entiendo que fue deportado“, señaló la Jefa del Ejecutivo en Palacio Nacional, al tiempo que reconoció que su administración fue notificada sobre su llegada a México.

JC Chávez defiende la inocencia de su hijo

Este lunes 18 de agosto, diversos medios de comunicación mexicanos abordaron a Julio César Chávez, padre del detenido, a las afueras de un restaurante, en donde volvió a defender la inocencia de su hijo.

“Mi hijo es inocente de todo lo que se le acusa, no hay nada, pero hay que dejar a las autoridades que actúen (…) estamos tranquilos porque no hay nada”. Julio César Chávez Jr

Asimismo, el exboxeador mexicano señaló: “Si mi hijo fuera culpable, estaría preocupado. Al contrario, él me dice: ‘¿Todo eso hablan de mí, apá? Yo no pertenezco a ningún cártel’. Mi hijo no conoce a ningún cártel”.

Finalmente, Julio César Chávez pidió a las autoridades mexicanas que hagan “bien su trabajo” en caso de que trasladaran a su hijo a México, pues cabe destacar que estas declaraciones surgieron antes de su llegada a Sonora.

Un breve recuento de la detención de Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Carrasco fue detenido el pasado 3 de julio de 2025 en Los Ángeles, California, por elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Tiene una orden de aprehensión activa en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”, señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Luego de que la autoridad estadounidense dijera que estaba afiliado al Cártel de Sinaloa, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el hijo de la leyenda del boxeo mexicano contaba con una orden de aprehensión en nuestro país desde 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas.

El 3 de julio, la FGR apuntó que Estados Unidos había iniciado el procedimiento para entregar a Julio César ‘C’ a México.

“Dichas autoridades han informado de lo anterior a la Fiscalía General de la República, manifestando que han iniciado el procedimiento correspondiente para su entrega a México”. FGR

Finalmente, este martes 19 de agosto se dio a conocer que el apodado el “Junior” ya se encontraba en disposición de un Juez Federal en Sonora.

Cabe destacar que el excampeón mundial de peso mediano ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023, con una visa de turista que venció en febrero de 2024.

Cuando su visa venció, Julio César ‘C’ solicitó la residencia permanente en Estados Unidos, por estar casado con la ciudadana estadounidense Frida Muñoz, exnuera de Joaquín el “Chapo” Guzmán.