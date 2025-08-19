Kenny Zamudio gana oro en plataforma 10m: ¿quién es este clavadista mexicano?

GENERANDO AUDIO...

Kenny Zamudio suma otro éxito en los clavados para México. Foto: AFP

El clavadista mexicano Kenny Zamudio ganó oro en plataforma de 10 metros, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025; por lo que ahora la delegación de nuestro país sumó la tercera presea dorada en los clavados dentro de este magno evento.

Kenny se coronó en la final individual con un total de 467.75 puntos, y gracias a este resultado, el atleta también ganó un pase para los Juegos Panamericanos Lima 2027.

¿Quién es Kenny Zamudio?

Kenny Zamudio Vega nació el 4 de noviembre de 2005, en el estado de Jalisco. Actualmente tiene 19 años de edad, y su pasión la traslada como clavadista en los saltos de plataforma, donde ahora tuvo éxito en los Panamericanos Junior Asunción 2025.

Además, hace dos años cosechó otro triunfo, luego de que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2023, también en la prueba individual.

Kenny Zamudio en Panamericanos Junior Asunción 2025

El jalisciense, quien entrena bajo las órdenes del técnico Iván Bautista, cerró con todo en la competencia, en la que obtuvo sus mejores calificaciones en las dos últimas rondas, al presentarse con saltos de alto grado de dificultad (3.7 y 3.8), para hacer sonar las notas del Himno Nacional Mexicano por tercera ocasión en las pruebas de clavados.

Sus calificaciones parciales en sus seis clavados fueron de 62.40 (407C), 78.40 (6243D), 74.25 (207C), 76.50 (307C), 88.80 (109C) y 87.40 (5156B).

Complemento mexicano en los clavados

Además de la gran actuación de Kenny Zamudio, En la primera final del día, las gemelas, también del estado de Jalisco, Mía Cueva, con un total de 267.95 puntos y Lía Cueva, con una sumatoria de 261.45 unidades, cosecharon las medallas de plata y bronce, respectivamente, en la prueba de trampolín de un metro femenil.

Con estos resultados, México llegó a seis preseas en las competencias de clavados y se mantiene al frente del medallero de la disciplina, con tres metales de oro, dos insignias de plata y un bronce.