La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 11 al 14 de septiembre 2025?

Este fin de semana, el deporte internacional se llenará de adrenalina con una oferta variada que incluye fútbol, boxeo, béisbol, ciclismo y lucha libre. Todo comienza con la esperada Serie del Rey, donde Diablos Rojos del México y Charros de Jalisco reviven su feroz rivalidad en busca del título. A la par, el ciclismo sigue siendo protagonista con lo mejor de la Vuelta a España, y el boxeo se lleva los reflectores con la batalla estelar entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, que promete ser uno de los grandes espectáculos del año.

