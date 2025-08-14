Próximos partidos
La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 14 al 17 de agosto 2025?
Este fin de semana marca un punto de reinicio en el deporte internacional con la reactivación de las grandes competencias europeas. Inglaterra, España y Francia dan el banderazo de salida a una nueva temporada futbolística que promete emociones desde el arranque, con plantillas renovadas y figuras listas para brillar. Pero no todo es fútbol: el ciclismo también tomará el centro del escenario con la Clásica de Hamburgo, una de las pruebas de un día más destacadas del calendario internacional.
