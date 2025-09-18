La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 18 al 21 de septiembre 2025?

GENERANDO AUDIO...

El fin de semana deportivo estará marcado por intensa actividad en el futbol internacional con partidos de la Champions League, las principales ligas europeas y la Liga MX. Entre los duelos destacados aparecen compromisos de equipos como Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Arsenal y Juventus, además de la continuación de la jornada en el futbol argentino y el Ascenso MX.

