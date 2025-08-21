La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 21 al 24 de agosto 2025?

GENERANDO AUDIO...

La pasión por el fútbol no se detiene y este fin de semana promete emociones de alto nivel en distintos rincones del mundo. En Europa, la Europa League y la Conference League están en su fase decisiva de playoffs rumbo a la fase de grupos, con partidos que prometen intensidad y espectáculo. Desde el Midtjylland frente a KuPS, pasando por el Panathinaikos contra Samsunspor, hasta la visita del Besiktas al Lausanne-Sports, la competencia continental sigue dejando grandes historias. A la par, equipos con historia como Genk, Steaua, Braga, Anderlecht y Young Boys buscan dar un paso firme en su camino europeo.

Mientras tanto, en el continente americano, los reflectores apuntan a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde clubes de peso como River Plate, Palmeiras y Botafogo se juegan la vida ante rivales que no regalarán nada: Libertad, Universitario y Liga de Quito. Y en México, la Liga MX calienta motores con su jornada 6 del Apertura 2025, destacando auténticos choques de poder como Cruz Azul contra Toluca, Atlas frente a América y el duelo de Pumas ante Puebla en Ciudad Universitaria.

Consulta la agenda completa AQUÍ.