La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 25 al 28 de septiembre 2025?

El calendario deportivo de este fin de semana estará cargado de actividad internacional y local, con partidos clave en torneos de clubes europeos, la Liga MX y el Ascenso MX, además de la Copa Libertadores y la MLS. Desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de septiembre, las canchas del mundo ofrecerán duelos de alto nivel que marcarán el rumbo de varias competiciones.

La Europa League abrirá la jornada con encuentros atractivos como el Stuttgart contra Celta, el Salzburgo frente a Porto y el duelo entre Utrecht y Lyon. En paralelo, LaLiga tendrá participación con Barcelona visitando al Oviedo y el Derbi de Madrid, mientras que en Sudamérica, São Paulo, Flamengo y Estudiantes protagonizarán los cuartos de final de la Copa Libertadores.

