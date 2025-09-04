La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 4 al 7 de septiembre 2025?

GENERANDO AUDIO...

El deporte mundial se prepara para un fin de semana vibrante, con un calendario repleto de partidos decisivos y duelos de alto nivel. La agenda inicia temprano con encuentros amistosos de selecciones en Asia, donde Malasia y Singapur abrirán la jornada. Más tarde, la atención se centrará en las eliminatorias europeas, con compromisos trascendentes como Kazajistán frente a Gales, Georgia contra Turquía y el atractivo Países Bajos vs. Polonia. El turno de Sudamérica llegará con un menú imperdible: Argentina recibirá a Venezuela, Paraguay se medirá con Ecuador, Uruguay se enfrentará a Perú y Colombia buscará imponerse ante Bolivia, todo antes del clásico Brasil vs. Chile. Como broche de oro, la NFL ofrecerá un choque de poder entre Cowboys y Eagles para abrir la temporada, mientras que en la Concacaf, Guatemala y El Salvador protagonizarán un duelo regional lleno de intensidad.

