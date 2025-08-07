La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 7 al 10 de agosto 2025?

GENERANDO AUDIO...

La agenda deportiva del fin de semana | Claro Sports

El calendario deportivo de este fin de semana, del 7 al 10 de agosto de 2025, llega cargado de emociones que prometen mantener a los aficionados pegados a la pantalla. El ciclismo continúa con la Vuelta a Burgos, una competencia clave en el calendario previo a La Vuelta a España, donde los escaladores buscarán destacar en las etapas finales de la carrera, que podrás seguir en vivo por Claro Sports.

Por otro lado, la Leagues Cup sigue en su fase más intensa, con duelos vibrantes entre equipos de la Liga MX y la MLS, que definirán el camino rumbo a los octavos de final. Los seguidores del fútbol mexicano también disfrutarán de una nueva jornada de la Liga MX y la Liga MX Femenil, con partidos que podrían cambiar posiciones en la tabla.

Consulta la agenda completa AQUÍ.