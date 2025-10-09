La agenda deportiva del fin de semana: ¿Qué ver del 9 al 12 de octubre 2025?

GENERANDO AUDIO...

La actividad deportiva de este fin de semana llega cargada de emociones, con una agenda que abarca fútbol, béisbol, básquetbol, fútbol americano y tenis, tanto a nivel nacional como internacional. Desde el jueves 9 de octubre, los aficionados podrán disfrutar de una serie de partidos que marcarán el ritmo en distintas disciplinas alrededor del mundo.

Las selecciones nacionales volverán a escena con una nueva jornada de amistosos y eliminatorias rumbo a torneos continentales, con especial atención en los duelos europeos que prometen grandes historias. En el diamante, Phillies y Dodgers protagonizarán en Los Ángeles un enfrentamiento crucial dentro de los Playoffs de la MLB, con la serie aún abierta.

Consulta la agenda completa AQUÍ.