¿Pero qué es esooo? La copa que levantó Lionel Messi en Qatar 2022 era falsa

La copa falsa era una réplica de unos hinchas argentinos. | Foto: AFP.

La copa que levantó Lionel Messi durante la final del Mundial de Qatar 2022 y que le valió romper récord en redes sociales por la cantidad de “me gusta” que recibió, es falsa, así lo dio a conocer el diario El País.

Según se informó, la Copa del Mundo con la que Lionel Messi recorrió el estadio después de haberse consagrado campeón mundial tras imponerse en los penaltis a Francia, no era trofeo original de la FIFA, sino una réplica artesanal que un matrimonio de hinchas argentinos, que estaba en las tribunas, había mandado confeccionar en Argentina y llevado a Doha como talismán y souvenir.

Ver más

De acuerdo con El País, en medio de la euforia la copa apócrifa pasó de la tribuna al campo de juego y terminó en manos del capitán argentino, quien la sostuvo varios minutos sin saber que no era la misma que, un momento antes, había recibido por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Fue hasta que su compañero Ángel Di María dijo a la “Pulga” que él tenía la verdadera. Tras enterarse del malentendido del que había sido víctima, Messi tomó a broma el hecho.

¿Cómo se descubrió que la copa del mundo que cargó Messi era falsa?

La verdad sobre la copa del mundo que sostiene Lionel Messi en las fotos fue revelada por el fotógrafo argentino, Fernando de la Orden, quien publicó en su cuenta de Instagram las imágenes que mostraba un diálogo risueño entre Di María, con la Copa del Mundo entre sus manos, y Messi, así como por el reportero gráfico, Santiago Bluguermann, quien preguntó a De la Orden si había escuchado el intercambio de palabras entre los futbolistas.

Ver más

De la Orden explicó que según lo que escuchó “Di María le decía a Leo que había dado la vuelta con una copa trucha (falsa), y que él tenía la verdadera, por eso se reían”.

La historia se confirmó cuando Paula Zuzulich, hincha argentina dijo a Fernando de la Orden:

“Fernando, los dueños de la copa trucha somos nosotros y se la pasamos a los jugadores en la cancha. Muy gracioso. Gracias”.

Ver más

Y es que, Zuzulich y De la Orden se habían conocido durante el Mundial después de que éste sacó una foto a la hija de la mujer quien lo empezó a seguir en redes.

“Subí una foto de Leo y Di María, conté lo de la copa trucha y la mamá de la nena resultó ser la dueña”, dijo De la Orden, quien posteriormente contacto a los dueños de la copa del mundo falsa, y le dijeron que: “la idea era que los jugadores pudieran firmarla, pero al final la copa entró tres veces al campo de juego”.

“La primera se la llevó un familiar de (Leandro) Paredes, y la firmó. La segunda vez nos la piden y estuvo 45 minutos, pasaba de un jugador a otro, de un familiar a otro, y se sacaban fotos. Le grité a un par de jugadores ‘si ves la copa que tiene Paredes es la nuestra’, y al final la trajo Lautaro Martínez, que también la firmó”.

Posteriormente, el matrimonio contó que “personal de la FIFA se acercó y nos la pidió para confirmar que no era la original”.

Según El País, Di María, que al principio de los festejos estaba en la portería opuesta a Messi, explicó:

“Los encargados de seguridad me decían ‘por favor no le des la copa a nadie’, y yo les decía ‘pero si allá hay otra copa’, y ellos me dijeron ‘no, no, la que tenés vos es la verdadera, por eso estamos con vos’. Eso fue lo que después le dije a Messi (y de ahí las risas del capitán)”.

La icónica foto de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar 2022 se convirtió en la foto más likes de la historia de Instagram, reuniendo más de 74 millones de reacciones.