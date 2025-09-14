GENERANDO AUDIO...

“Canelo” Álvarez y su increíble entrada en Las Vegas – Foto: AFP

Saúl “Canelo” Álvarez encaró su combate de este sábado ante Terence Crawford con una entrada llena de juegos de luces y música de mariachi. Cabe destacar que el contrincante del pugilista mexicano causó conmoción debido a que hizo su caminata rumbo al cuadrilatero con “Canción del mariachi“, que apareció en la película “El Mariachi”.

Cabe destacar que el preámbulo de la pelea transcurrió sin la ceremonia de los himnos nacionales, tradicional en los combates del jalisciense, debido a una decisión que los organizadores tomaron horas antes de la velada en Las Vegas, de acuerdo con el portal Claro Sports.

¡La espectacular entrada de “Canelo” Álvarez ante Crawford!

“Canelo” Álvarez suele entrar al cuadrilátero con un artista invitado; sin embargo, su presentación de este sábado fue diferente, con un espectáculo de luces y música de mariachi en vivo.

Después de la entrada de Terence Crawford, las luces se apagaron y las pantallas del Allegiant Stadium de Las Vegas mostraron la palabra “Canelo” en tonos naranjas y dorados.

Inmediatamente, las cuerdas y la música de viento de los mariachis comenzaron a sonar por todo lo alto, ante el bullicio de los miles de aficionados que se dieron cita para el combate.

Por unos segundos, el número musical se detuvo hasta que la fiesta volvió a resonar para dar la bienvenida a Saúl Álvarez, quien cruzó el tunel rumbo a la arena acompañado de su equipo.

El “Team Canelo” mostró sus cinturones de campeón y un par de banderas mexicanas para intimidar a su rival de este sábado.

Una bienvenida sin Himno Nacional Mexicano

Contrario a la tradición, Saúl “Canelo” Álvarez llegó al ring, se vio frente a frente con su contrincante, presentaron los nombres de ambos y el árbitro les dio indicaciones.

Sin embargo, en esta ocasión no se llevó a cabo la ceremonia de los himnos nacionales. Por esta razón, el combate del tapatío transcurrió sin el Himno Nacional de México, una costumbre en su combates.

Salvador Rodríguez, periodista de ESPN, aseguró que, a unas horas de comenzar con la velada, se tomó la decisión final de que no existiría la tradicional ceremonia de los himnos previo al duelo entre “Canelo” y Crawford en Las Vegas.

“Fuentes: Se quedará la popular cantante Fey con las ganas de entonar el Himno Nacional Mexicano en el Allegiant Stadium. Me dicen que no habrá himnos esta noche en #CaneloCrawford.” Salvador Rodríguez

ana White, presidente de la UFC que ha incursionado recientemente en el boxeo, habría decidido que la pelea entre “Canelo” y Crawford no tendría ceremonia de los himnos nacionales, tal como sucede en las artes marciales mixtas, según complementó Claro Sports.

A través de su cuenta en X, Fernanda Familiar dio a conocer que Netflix, plataforma de streaming encargada de la transmisión, habría decidido que no se daría la entonación en el combate.

“NETFLIX acaba de decir que en el día del Grito de Independencia de México, donde millones de mexicanos se reunirán a ver la pelea del Canelo, no va a haber Himno Nacional antes del encuentro. Es impensable que #Netflix tome una decisión así.” Fernanda Familiar

Hasta el momento, los organizadores no explicaron por qué no se dio el Himno Nacional de México en la pelea Canelo vs. Crawford.

La polémica entrada de Terence Crawford

Antes del comienzo de la pelea estelar de la noche, sonó “Canción del mariachi”, tema con ritmos mexicanos que apareció en la película “El Mariachi” con Antonio Banderas.

El público y los usuarios de redes sociales creyeron que el mexicano entraría a la pelea; sin embargo, fue el boxeador estadounidense quien hizo su entrada rumbo al cuadrilátero.

Soy un hombre muy honrado

Que me gusta lo mejor

Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Jineteando en mi caballo

Por la sierra yo me voy

Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy Ay-ay, ay-ay

Ay-ay, mi amor

¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra

Me gusta cantar el son

Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas

Aguardiente es lo mejor

También el tequila blanco, con su sal le da sabor Ay-ay, ay-ay

Ay-ay, mi amor

¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra

Me gusta cantar el son

El mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas

Aguardiente es lo mejor

También el tequila blanco, con su sal le da sabor Ay-ay, ay-ay

Ay-ay, mi amor

¡Ay, mi morena de mi corazón! Ay-ay, ay-ay

Ay-ay, mi amor

¡Ay, mi morena de mi corazón! “Canción del Mariachi”

Hasta el momento, se desconoce la razón por la que el oriundo de Omaha hizo su entrada con una canción interpretada por un grupo de mariachi.