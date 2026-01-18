La Hormiga lidera a las Chivas que mantienen su hegemonía ante Querétaro

GENERANDO AUDIO...

Chivas se impone a Querétaro

Chivas mantuvo el paso perfecto en el inicio del Clausura 2026 al vencer a Querétaro en la jornada 3 y llegar a nueve puntos. El equipo tapatío tomó el control del partido desde el arranque, generó las opciones más claras y abrió el marcador al minuto 35 con un remate de cabeza de Armando González tras un centro desde la banda derecha. Antes del descanso, Raúl Rangel evitó el empate con una atajada que sostuvo la ventaja local.

En la segunda parte, Guadalajara volvió a adueñarse del balón y amplió la diferencia con un gol de Roberto Alvarado luego de una jugada por el costado. Con el marcador a favor, el ritmo del encuentro bajó y permitió que Querétaro descontara al minuto 80 por conducto de Matías Coronel. El resultado no se modificó y Chivas se prepara para visitar al Atlético de San Luis en la siguiente jornada, mientras que Gallos recibirá a Pachuca.

