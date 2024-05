La misteriosa desaparición de la tenista Camila Giorgi

De momento se desconoce el paradero de Camila Giorgi. Foto: GettyImage

La figura de Camila Giorgi, una tenista italiana que llegó a ganar cuatro títulos y se colocó dentro del top 30, está rodeada de misterio por su desaparición.

La tenista de 32 años, y quien actualmente está ubicada en el puesto 116 del ranking mundial, prendió las alertas ya que nadie sabe dónde se encuentra.

Como lo menciona el Clarín, tras jugar por última vez en marzo en Miami y perder contra Iga Swiatek por 6-1 y 6-1, el martes ya no apareció como tenista activa en la web de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis por lo que automáticamente quedó eliminada de todos los protocolos antidoping.

“Asombrada, la WTA la buscó para pedirle un comentario y encontró sus teléfonos desconectados (el propio, el de su padre y los de sus hermanos Leandro y Amadeus). Entonces la entidad que nuclea a las tenistas profesionales dio un mensaje vacío: ‘Camila no revelará nada sobre ella hasta Roland Garros, tal vez’, dijo. Hay rumores de que se habría trasladado de una manera apresurada al extranjero por problemas en Italia”, publicó el diario Corriere della Sera.

Y de acuerdo con el medio italiano aseguró que “lo que sí es cierto es la reciente acusación de una fiscalía de Vicenza por la emisión de certificados falsos de vacunación contra el coronavirus”.

Giorgi apareció en una lista de pacientes de un médico que les proporcionaba documentos falsos y les permitía viajar a países que exigían las vacunas sin estar vacunados, según Giornale di Vicenza, un diario de esa ciudad.

En abril, durante una entrevista con Corriere, ella se defendió de estas acusaciones: “Las investigaciones en curso son sobre la doctora de Vicenza, que mencionó nombres de personajes famosos para cubrirse las espaldas, no sobre mí. Estoy vacunada en varios sitios: vacunada y tranquila, sino no habría podido jugar estos últimos meses, como lo he hecho. Para mí esta historia se acabó”.

Giorgi hizo la última pretemporada en Buenos Aires bajo las órdenes de su padre. Quienes la trataron aseguran que en ese momento ya estaba cansada del tenis.

Su padre, Sergio, es un excombatiente de Malvinas que emigró a Italia a estudiar tras la guerra y se casó con una italiana.

Además, tampoco hay publicaciones en sus redes sociales, donde siempre fue muy activa para mostrar, por ejemplo, varios aspectos de su vida privada como el desarrollo de su propia línea de ropa, y donde su última foto vestida de tenista data de enero del año pasado.