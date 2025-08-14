La piloto mexicana Ivanna Richards es nombrada “la chica del año” por la revista Time

GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

La piloto mexicana Ivanna Richards fue nombrada “la chica del año” por la revista Time. Con sólo 17 años de edad, la originaria de la Ciudad de México se colocó como una de las 10 jóvenes líderes que conforman la famosa lista de “Girls of the year 2025”.

De acuerdo con la publicación, Richards y las otras nueve mujeres jóvenes fueron elegidas debido a que todas ellas “demuestran que transformar tu comunidad e inspirar a quienes te rodean puede tener un impacto positivo en todo el mundo”.

“Desde la primera vez que pisé la pista, me encantó y ha sido una carrera en la que he ganado todos los campeonatos en los que he participado, así que ha sido muy buena”, dijo a Time la adolescente, que sueña con ser piloto profesional de NASCAR.

Ivanna Richards destaca en un deporte “de hombres”

Aunque el automovilismo es considerado un “deporte hombres” y a que la participación femenina en karts y carreras de autos aún es baja. Ivanna Richards aseguró a Time que “no se siente intimidada por la falta de mujeres en este deporte“.

“A veces se siente raro que solo haya hombres y yo sea la única mujer. Pero la verdad es que me gusta más porque cuando gano, pongo el nombre de las mujeres en alto, y es increíble”, dijo la joven promesa mexicana.

¿Quién es Ivanna Richards?

Ivanna Richards es una de las muy pocas mujeres compitiendo en las categorías superiores del automovilismo en México. Es hija del famoso piloto Homero Richards.

Desde los cuatro años, Ivanna corrió por la pista a velocidades cercanas a los 260 kilómetros por hora, acompañando a su padre durante sus entrenamientos. “Más de una década después, le está ganando a su padre en su propio juego, emergiendo como una jugadora a seguir en este deporte dominado por los hombres”, indicó Time.

Es conocida por ser la primera joven mexicana en ser invitada a conducir en la Academia de F1, una serie de carreras que se lanzó en 2023 para alentar a las jóvenes a participar en el deporte, donde probó un F4 en Jerez de la Frontera, España.

Ha sido embajadora del Gran Premio de México y consiguió un puesto para competir en los Autos de Leyenda de Estados Unidos, así como en una serie llamada SuperKarts! USA este año.

¿Quiénes son las otras jóvenes que componen la“Girls of the year 2025”?

La lista de las “Girls of the year 2025” publicada por la revista Time está integrada por mujeres que van de los 12 a los 17 años, entre ellas están, además de Ivanna Richards:

Rutendo Shadaya, escritora

Coco Yoshizawa, skater profesional

Valerie Chiu, ecologista

Zoé Clauzure, cantante

Clara Proksch, científica

Kornelia Wieczorek, científica

Defne Özcan, piloto aéreo

Rebecca Young, inventora

Naomi S. DeBerry, escritora y activista

Las mujeres que componen la lista de “Chicas del Año” 2025 de Time son, según la publicación, jóvenes líderes que inspiran a comunidades de todo el mundo.