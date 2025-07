La rivalidad entre México y Estados Unidos en el futbol; la historia de una pasión que no conoce fronteras

GENERANDO AUDIO...

Jugadores de México y EU disputan el balón en partido del 2022. Foto: Cuartoscuro

No hay tregua, no hay amistosos. Cuando México y Estados Unidos se enfrentan en una cancha de futbol, lo que está en juego va mucho más allá de tres puntos o una copa: es historia, es orgullo y es identidad.

La rivalidad más feroz de la Concacaf ha regalado capítulos inolvidables a lo largo de 78 enfrentamientos entre ambas selecciones. Y aunque México lidera el historial con 37 victorias, Estados Unidos (con 24 triunfos sobre “El Tri”) ha sabido golpear donde más duele.

Este domingo 6 de julio se vivirá un nuevo capítulo del clásico de la Concacaf, cuando ambas selecciones disputen la gran final de la Copa Oro en el NRG Stadium.

México manda en los números, pero Estados Unidos hiere en lo profundo

En las eliminatorias rumbo a Copas del Mundo, en torneos regionales y en amistosos, el Tricolor ha sido históricamente superior.

De los 78 partidos, México ha ganado 37, empatado 17 y ha perdido 24.

El dato: La primera vez que las dos selecciones se enfrentaron por un boleto a la Copa Mundial fue previo a Italia 1934. El triunfo clasificatorio se lo llevó Estados Unidos en un partido en Roma. El marcador quedó 4-2 y todos los goles estadounidenses fueron de la autoría de Aldo Donelli.

Entre los 24 triunfos estadounidenses, hay uno que aún duele como si hubiera sido ayer: el 2-0 de los octavos de final del Mundial de Corea-Japón 2002, cuando Landon Donovan y Brian McBride despidieron a México del torneo más importante del planeta.

“Dos a cero” se convirtió en un grito de guerra para los del norte y en una herida para los del sur.

Y no fue la única vez que Estados Unidos se impuso en escenarios clave.

En Columbus, Ohio, (en 2001 y 2013), Estados Unidos aprovechó su localía con otra serie de triunfos por 2-0 en eliminatorias, al punto que parecía imposible ganarle allí… hasta que Rafael Márquez rompió la maldición en 2016, con un cabezazo que gritó todo México y un gol de Miguel Layún que supo a gloria.

“Lo que más recuerdo de ese partido es el gol de Rafa Márquez en el minuto 89. Fue una explosión de adrenalina y felicidad. Sabíamos que estábamos cerca de poder lograr los tres puntos. Teníamos una historia tan larga de derrotas allí en Columbus, y se pensaba que era imposible ganar en esa sede. Lo pudimos hacer y nos dio mucha confianza para luego clasificarnos”, dijo Héctor Moreno, en entrevista para la Concacaf, destaca la FIFA en su sitio oficial.

Un repaso por los duelos más significativos

Eliminatorias : 31 partidos jugados. México domina con 16 victorias, pero Estados Unidos acumula 7 triunfos que han dolido profundamente, especialmente aquellos en territorio propio.

: 31 partidos jugados. México domina con 16 victorias, pero Estados Unidos acumula 7 triunfos que han dolido profundamente, especialmente aquellos en territorio propio. Copa Oro : 8 duelos. México se ha coronado en 5 de esos enfrentamientos, incluido el inolvidable 4-2 en la final de 2011 tras remontar un 0-2 inicial.

: 8 duelos. México se ha coronado en 5 de esos enfrentamientos, incluido el inolvidable 4-2 en la final de 2011 tras remontar un 0-2 inicial. Mundial 2002 : Solo se enfrentaron una vez, pero fue cuando Estados Unidos eliminó a México, ganando 2-0.

: Solo se enfrentaron una vez, pero fue cuando Estados Unidos eliminó a México, ganando 2-0. Otros torneos (Confederaciones, Copa Naciones, etc.): 9 partidos con saldo favorable a México (4 ganados).

(Confederaciones, Copa Naciones, etc.): 9 partidos con saldo favorable a México (4 ganados). Amistosos: 29 encuentros, el más reciente el 15 de octubre de 2024 en Guadalajara. México tiene 12 victorias, Estados Unidos 10 y hay 7 empates.

Una rivalidad que no entiende de contextos

Para DaMarcus Beasley, exinternacional estadounidense, el sentimiento es claro: “He jugado el Derby de Manchester, Rangers vs. Celtic, y claro, Estados Unidos vs. México. Y déjame decirte: no hay nada como representar a tu país frente a tu gran rival”.

En 2026, ambas naciones serán anfitrionas del Mundial, un evento que podría regalar una nueva página en esta eterna historia de vecinos convertidos en enemigos deportivos.