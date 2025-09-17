La tenista Emma Raducanu rompe en llanto en pleno partido y avanza en el Abierto de Corea

GENERANDO AUDIO...

Emma Raducanu rompe en llanto. Foto: AFP

La tenista Emma Raducanu vivió un momento de gran emotividad en el Abierto de Corea, donde logró superar a la rumana Jaqueline Cristian en la primera ronda.

La número 1 de Gran Bretaña, Raducanu, de 22 años, se mostró al borde de las lágrimas durante el encuentro, lo que conmovió a aficionados y usuarios en redes sociales que destacaron su vulnerabilidad y entrega en la cancha.

Raducanu, que eligió participar en el circuito WTA en lugar de la Copa Billie Jean King como parte de su preparación a largo plazo junto a su nuevo entrenador Francisco Roig, terminó imponiéndose con parciales de 6-3 y 6-4 en un partido que se extendió por más de dos horas y que estuvo marcado por la tensión y la lluvia.

Durante el primer set, la canadiense-británica enfrentó momentos complicados, especialmente cuando Cristian tuvo dos puntos de quiebre con el marcador 3-3.

Sin embargo, Raducanu recuperó la calma y logró encaminar el partido a su favor, aprovechando los errores de su rival.

Ya en el segundo set, volvió a romper el servicio de Cristian en dos ocasiones, aunque la rumana, número 41 del mundo, intentó reaccionar.

Finalmente, Raducanu cerró el encuentro con firmeza pese a la presión y las lágrimas que la acompañaron en algunos pasajes del duelo.

“Estoy feliz de ganar. No ha sido fácil, siento que he estado en este partido durante tres días. Después de tanta espera y condiciones difíciles, es una gran satisfacción avanzar”, declaró Raducanu al término del encuentro.

Al final del encuentro, la tenista se mostró feliz con la victoria y le regaló a los fanáticos alguas pelotas de tenis firmadas por ella mientras mostraba una gran sonrisa.

La joven ahora se enfrentará en la siguiente ronda a la checa Barbora Krejčíková, quien derrotó a Tatiana Prozorova por 6-1 y 6-2, en lo que promete ser un duelo de alto nivel.