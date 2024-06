¡Ternurita! Así fue la tierna reacción de una niña al ver a Cristiano Ronaldo

(Ilustración) Cristiano Ronaldo. | Foto: AFP.

En redes sociales circula un video en el que se observa el momento más tierno que verás hoy. Y es que, la reacción que tuvo una pequeña niña al darse cuenta que el astro del futbol portugués, Cristiano Ronaldo, estaba justo detrás de ella, no tiene precio.

A través de los videos que circulan en X, antes Twitter, se observa cómo previo al inicio del partido de este sábado 22 de junio entre Portugal y Turquía en la Eurocopa 2024, el crack de Portugal logra emocionar a una niña que lo acompañaba en la presentación de los equipos.

En las imágenes que muestran a los jugadores alineados y acompañados de pequeñas fanáticas, se ve como la pequeña que se encuentra frente a Diogo Costa, portero lusitano, voltea y se da cuenta que detrás de ella se encuentra el mismísimo Cristiano Ronaldo.

Al notarlo, la pequeña no logra esconder su emoción y delicadamente estira su mano para tocar sutilmente el brazo de Ronaldo. Pero eso no es todo, porque la emoción de la niña fue tal que, asombrada no paró de sonreír y mirarlo, llevándose las manos a la cara en un gesto de asombro. Incluso, se ve que su emoción es tal que la contagia a la otra niña que la acompaña a su lado izquierdo.

Sin embargo, CR7 no fue indiferente al gesto de la minifanática, ya que, disimuladamente, le sonrió. Además, al finalizar el canto de los himnos la abrazó y besó para despedirse del campo de juego.

Sin duda, un momento que pasará a la historia del futbol y que quedará en la memoria de la pequeña fan que descubrió a Cristiano Ronaldo detrás de ella.