¡Lamentable! Árbitra Vanessa Ceballos es golpeada en la cara por un jugador en pleno partido

| 10:05 | Georgina Becerril | Agencias
Vanessa Ceballos fue golpeada en la cara por un jugador.

La árbitra Vanessa Ceballos fue golpeada por un jugador durante un partido de tercera división del fútbol en Colombia. La agresión, que quedó captada en video, sucedió luego de que la silbante le sacó la tarjeta roja al futbolista.

El jugador, identificado por su apellido Bolívar, fue sancionado con tarjeta roja y, en reacción, salió desde la banca y abofeteó a la silbante en pleno campo. La árbitra intentó defenderse, pero fue contenida por otros jugadores para evitar que el conflicto se escalara.

Árbitra es agredida tras mostrar tarjeta roja

La agresión contra Vanessa Ceballos ocurrió durante un encuentro de futbol varonil amateur (Liga Difutbol, categoría Primera C). El video del momento muestra cómo Ceballos saca la tarjeta roja a Bolívar, quien ya estaba fuera del campo. De inmediato, el jugador regresa al terreno de juego y le lanza una cachetada.

El acto ha sido condenado por usuarios en redes sociales, exjugadores, árbitros y periodistas deportivos, quienes exigen una sanción ejemplar para el agresor y una mayor protección para las mujeres en el deporte.

Reacciones y consecuencias del ataque contra Vanessa Ceballos

Aunque todavía no hay una postura oficial por parte de la Federación Colombiana de Futbol ni de la Liga Difutbol, distintas voces del futbol colombiano han exigido suspensión de por vida para el jugador y acciones legales por violencia de género.

La árbitra intentó defenderse

Tras la agresión, se ve en el video cómo Vanessa Ceballos reacciona con impotencia y lanza un golpe al aire en defensa propia, aunque otros jugadores la contuvieron para evitar un nuevo altercado.

Hasta el momento, no se ha informado si la silbante presentó cargos o si el jugador ha sido detenido o sancionado formalmente.

