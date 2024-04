Lanzan navaja a Pablo Ceppelini, exjugador de Cruz Azul, en pleno partido: VIDEO

Pablo Ceppelini, ex de Cruz Azul, fue agredido | Foto: AFP y X (@joseborda1)

Pablo Ceppelini, futbolista uruguayo de 31 años, fue golpeado por una navaja cuando disputaba un partido con Atlético Nacional en Colombia. El exjugador de Cruz Azul habría sido atacado por los aficionados de Independiente de Medellín durante el clásico del futbol colombiano.

¡Agreden con navaja a Pablo Ceppelini, exjugador de Cruz Azul!

Corría el minuto 91 en el juego entre Independiente de Medellín y Atlético Nacional cuando Pablo Ceppelini se disponía a cobrar un tiro de esquina, en lo que significaría una de las últimas oportunidades de gol para el cuadro visitante.

Antes de poder poner el balón en juego, desde las gradas cayó lo que parece ser una navaja, impactando directamente a la cabeza del exdelantero de Cruz Azul.

El objeto corto punzante que le enviaron a Ceppelini de Nacional pudo lesionarlo, las bolsas de agua y monedas que le tiraron a la árbitra no tienen razón de ser. Roldán detuvo el juego pero debe informar a la Comisión disciplinaria para que tome los correctivos pic.twitter.com/Em2XtK931o — joseborda (@joseborda1) April 22, 2024

Ya en el tiempo de compensación en el Clásico de Colombia, los videos viralizados en redes sociales muestran que los aficionados también arrojaron bolsas con agua a la árbitra asistente.

Atlético Nacional, Independiente de Medellín y la Federación Colombiana de Futbol (FCF) han evitado emitir comunicados al respecto de lo sucedido en la casa del “Azul y rojo”.

La agresióin contra Pablo Ceppelini no impidió que el derby continuara hasta el final por orden del árbitro Wilmar Roldán. Al final, ambos equipos repartieron puntos tras un empate a dos goles.

¿Qué dijo el delantero sobre la agresión?

Pablo Ceppelini calificó lo sucedido como “cosas del futbol” y aseguró estar tranquilo, pues no necesitó sutura tras el impacto con el objeto punzocortante, según dijo en entrevista posterior al partido.

“Tengo un chichón hinchado, la verdad que me duele un poco. Tengo ahí un poquito de sangre, pero no dio para que me suturen o me dieran puntos”. Pablo Ceppelini

Asimismo, reconoció que no identificó la naturaleza del objeto con el que fue golpeado. “No lo vi, cuando llegué acá al camerino me dijeron que fue una navaja“.

Finalmente, el atacante sudamericano describió haber visto también un montón monedas y botellas tiradas en el terreno de juego cuando fue impactado por la presunta arma blanca.