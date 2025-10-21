Próximos partidos

Las espectaculares novias y esposas de los pilotos de la Fórmula 1

| 13:59 | Georgina Becerril | Agencias
Kelly Piquet, Alexandra Saint Mleux y Carmen Montero. AFP

El Gran Premio de la Ciudad de México 2025 se llevará a cabo del viernes 24 al domingo 26 de octubre de 2025, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México. Pero más allá de los motores, la Fórmula 1 también es estilo y glamour cuando se trata de las parejas de los pilotos de este deporte automotor.

Modelos, artistas, empresarias, las parejas de los pilotos de la Fórmula 1 son mujeres que saben destacar por su estilo; incluso, muchas de ellas trabajan en el sector de la moda, como Kelly Piquet, novia de Max Verstappen, quien salió recientemente en la portada de Vogue.

Red Bull: Max Verstappen y Kelly Piquet

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, se convirtió en padre por primera vez en mayo pasado junto a su pareja Kelly Piquet.

Novias Fórmula 1
Max Verstappen y Kelly Piquet

Piquet es publicista y modelo. Tiene 36 años y nació en Alemania, pero posee nacionalidad brasileña.​​​ Ella habla inglés, francés, portugués y alemán con fluidez.​ Es hija del tres veces campeón mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet.

Kelly Piquet
Kelly Piquet.

Mercedes: George Russell y Carmen Montero Mundt 

Carmen Montero Mundt mantiene una relación con el piloto británico George Russell desde 2020, la pareja se conoció a través de amigos en común.

novias de la fórmula 1
George Russell y Carmen Montero Mundt.

Montero Mundt tiene 27 años y nació en Jerez, España. Es hija de un reconocido abogado y de madre alemana. Ha colaborado con importantes firmas de moda como Tommy Hilfiger y Pronovias, y su presencia en eventos relacionados con la moda es cada vez más habitual.

Con una formación académica de primer nivel, estudió Gestión de Empresas y Finanzas en la Universidad de Westminster, en Londres, y completó un máster en Ginebra, Suiza.

Ferrari: Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux 

Alexandra Saint Mleux nació el 19 de junio de 2002 en Italia; estudia Historia del Arte en París, Francia, y aunque tiene un perfil privado en Instagram, es muy activa en TikTok, donde cuenta con miles de seguidores.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux 
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux.

Tiene ascendencia argentina por parte de su papá y mexicana por parte de su mamá.

McLaren: Lando Norris y Margarida Corceiro

Lando Norris dejó la soltería este año y compartió su relación con la actriz y modelo portuguesa Margarida Corceiro, de 22 años.

Margarida Corceiro
Margarida Corceiro.

Con 2.2 millones de seguidores en Instagram, Margarida Corceiro ha salido en varios programas como Punto Nemo, Citas Barcelona y Dancing with the Stars. Además, es una influencer muy reconocida con campañas con marcas como Armani Beauty, Vichy e Intimissimi.

McLaren: Oscar Piastri y Lily Zneimer

Una historia de amor de juventud, aunque Lily Zneimer se mantiene fuera de los focos, es una presencia constante en el paddock de la Fórmula 1.

Oscar Piastri y Lily Zneimer
Oscar Piastri y Lily Zneimer.

Ambos salen desde que están en secundaria; se conocieron mientras estudiaban en Haileybury, un internado en Hertford, Inglaterra.

Williams Racing: Carlos Sainz y Rebecca Donaldson

La modelo Rebecca Donaldson y Carlos Sainz salen desde 2023. Ella tiene 28 años y nació en Perth, Escocia.

Williams Racing: Carlos Sainz y Rebecca Donaldson
Carlos Sainz y Rebecca Donaldson.

Rebecca Donaldson tiene una carrera sólida en el modelaje y el emprendimiento. Su madre la animó desde pequeña a participar en concursos de belleza, y a los 17 años ganó el certamen Face of 2011, lo que le abrió las puertas a Top Model UK, uno de los concursos más prestigiosos del Reino Unido.

Este impulso inicial la llevó a aparecer en portadas de revistas internacionales como Vogue , CosmopolitanMarie Claire y Elle España. Además, ha sido imagen de campañas para marcas de lujo, entre ellas Ferrari y la joyería Diamants au Soleil.

