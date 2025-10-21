Las espectaculares novias y esposas de los pilotos de la Fórmula 1
El Gran Premio de la Ciudad de México 2025 se llevará a cabo del viernes 24 al domingo 26 de octubre de 2025, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México. Pero más allá de los motores, la Fórmula 1 también es estilo y glamour cuando se trata de las parejas de los pilotos de este deporte automotor.
Modelos, artistas, empresarias, las parejas de los pilotos de la Fórmula 1 son mujeres que saben destacar por su estilo; incluso, muchas de ellas trabajan en el sector de la moda, como Kelly Piquet, novia de Max Verstappen, quien salió recientemente en la portada de Vogue.
Red Bull: Max Verstappen y Kelly Piquet
Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, se convirtió en padre por primera vez en mayo pasado junto a su pareja Kelly Piquet.
Piquet es publicista y modelo. Tiene 36 años y nació en Alemania, pero posee nacionalidad brasileña. Ella habla inglés, francés, portugués y alemán con fluidez. Es hija del tres veces campeón mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet.
Mercedes: George Russell y Carmen Montero Mundt
Carmen Montero Mundt mantiene una relación con el piloto británico George Russell desde 2020, la pareja se conoció a través de amigos en común.
Montero Mundt tiene 27 años y nació en Jerez, España. Es hija de un reconocido abogado y de madre alemana. Ha colaborado con importantes firmas de moda como Tommy Hilfiger y Pronovias, y su presencia en eventos relacionados con la moda es cada vez más habitual.
Con una formación académica de primer nivel, estudió Gestión de Empresas y Finanzas en la Universidad de Westminster, en Londres, y completó un máster en Ginebra, Suiza.
Ferrari: Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux
Alexandra Saint Mleux nació el 19 de junio de 2002 en Italia; estudia Historia del Arte en París, Francia, y aunque tiene un perfil privado en Instagram, es muy activa en TikTok, donde cuenta con miles de seguidores.
Tiene ascendencia argentina por parte de su papá y mexicana por parte de su mamá.
McLaren: Lando Norris y Margarida Corceiro
Lando Norris dejó la soltería este año y compartió su relación con la actriz y modelo portuguesa Margarida Corceiro, de 22 años.
Con 2.2 millones de seguidores en Instagram, Margarida Corceiro ha salido en varios programas como Punto Nemo, Citas Barcelona y Dancing with the Stars. Además, es una influencer muy reconocida con campañas con marcas como Armani Beauty, Vichy e Intimissimi.
McLaren: Oscar Piastri y Lily Zneimer
Una historia de amor de juventud, aunque Lily Zneimer se mantiene fuera de los focos, es una presencia constante en el paddock de la Fórmula 1.
Ambos salen desde que están en secundaria; se conocieron mientras estudiaban en Haileybury, un internado en Hertford, Inglaterra.
Williams Racing: Carlos Sainz y Rebecca Donaldson
La modelo Rebecca Donaldson y Carlos Sainz salen desde 2023. Ella tiene 28 años y nació en Perth, Escocia.
Rebecca Donaldson tiene una carrera sólida en el modelaje y el emprendimiento. Su madre la animó desde pequeña a participar en concursos de belleza, y a los 17 años ganó el certamen Face of 2011, lo que le abrió las puertas a Top Model UK, uno de los concursos más prestigiosos del Reino Unido.
Este impulso inicial la llevó a aparecer en portadas de revistas internacionales como Vogue , Cosmopolitan, Marie Claire y Elle España. Además, ha sido imagen de campañas para marcas de lujo, entre ellas Ferrari y la joyería Diamants au Soleil.