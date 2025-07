GENERANDO AUDIO...

Mía y Lía Cueva Lobato le dan su sexta medalla a México | Foto: AFP

Lía y Mía Cueva Lobato, hermanas gemelas de 14 años, se colgaron la medalla de bronce en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizados en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025, convirtiéndose en las medallistas mexicanas más jóvenes en la historia de este certamen.

Con la presea de las gemelas, la delegación mexicana ya suma seis medallas totales y se encuentra en la decimoquinta posición del medallero con cuatro platas y dos bronces, según el ranking de World Aquatics.

¡Las hermanas Cueva Lobato hacen historia!

Las gemelas mexicanas Lía y Mía Cueva ganaron la medalla de bronce en la final femenil de trampolín de 3 metros sincronizado del Mundial de Singapur 2025 durante la madrugada de este martes.

Las hermanas Cueva quedaron en tercer lugar con 294.36 puntos, por detrás de las parejas de República Popular China y Gran Bretaña, medallistas en los Juegos Olímpicos de París 2024 y principales favoritas en esta justa.

Chen Yiwen / Chen Jia (CHN) – 325.20 puntos Yasmin Harper / Scarlett Mew Jensen (GBR) – 298.35 ptos. Lía Cueva / Mía Cueva (MEX) – 294.36 ptos.

Fuente: Olympics.com

El oro fue para la República Popular China, que en esa ocasión unió a Chen Yiwen (doble campeona olímpica en París 2024 y ocho veces campeona del mundo) con Chen Jia.

Esta es la segunda medalla internacional para Lía y Mía Cueva, que el pasado mes de abril ganaron una plata en la primera parada de la Copa del Mundo de Clavados 2025 celebrada en Guadalajara.

Las palabras de Mía y Lía Cueva Lobato tras la medalla de bronce

Mía Cueva Lobato se reconoció emocionada por la medalla y declaró que disfrutó la competencia a pesar de los nervios previos a la competencia.

“Teníamos que estar tranquilas, que lo que saliera era bueno porque estar aquí ya era un súper logro. Nuestro entrenador nos trata de calmar en cada clavado. Es un sueño poder estar ahí con China y Gran Bretaña, es un sueño hecho realidad verlas desde chiquitas”. Mía Cueva Lobato

Por su parte, Lía señaló: “Todavía no me la creo que estemos aquí con tan corta edad, con 14 años estemos aquí, estoy súper emocionada. Tuvimos la suerte de que pudieran venir nuestros papás, verlos en las gradas y siempre daremos lo mejor porque ellos no están apoyando”.

Así va México en el Mundial de Deportes Acuáticos de Singapur 2025

Hasta el momento, la delegación mexicana acumula seis medallas totales en el Mundial de Deportes Acuáticos.

Y es la quinta medalla para México en el Mundial de Clavados 2025, después de las cuatro preseas de plata que la delegación tricolor sumó en los tres primeros días de competencia en Singapur.

Clavados | Plata de Osmar Olvera en Trampolín 1 metro varonil

Clavados | Plata de Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo en Plataforma 10 metros femenil sincronizada

Clavados | Plata de Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya en Trampolín 3 metros varonil sincronizado

Clavados | Plata por equipos mixtos de Randal Willars, Alejandra Estudillo, Zyanya Parra y Osmar Olvera

Clavados | Bronce de Lía Cueva y Mía Cueva en Trampolín 3 metros femenil sincronizado

Natación artística | Bronce de Diego Villalobos Carrillo en la prueba técnica varonil individual

Cabe destacar que la dupla conformada por Kevin Berlín y Randal Willars se quedó en la ronda preliminar del Mundial en la plataforma de 10 metros sincronizados, tras ubicarse en la novena posición de 20 parejas que compitieron, pero solamente pasan a la final las ocho primeras.