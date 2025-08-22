Las hermanas Cueva celebran un año dorado y sueñan con Los Angeles 2028

GENERANDO AUDIO...

Lía, Mía y Suri cueva dominaron en la capital paraguaya | CONADE

El 2025 marcó un antes y un después en la carrera de las hermanas Lía, Mía y Suri Cueva. Lo que comenzó como un juego en la alberca de clavados del CODE Jalisco se ha convertido en una de las historias más prometedoras del deporte mexicano. Entre el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur y los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, las tres jóvenes sumaron medallas que confirman su proyección rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

En Asunción, las gemelas Mía y Lía conquistaron el oro en trampolín sincronizado 3 metros, mientras que Mía añadió dos platas individuales (1 m y 3 m) y Lía se colgó dos bronces (1 m y 3 m). Por su parte, Suri, especialista en plataforma de 10 metros, ganó la plata junto a María Sánchez en sincronizados. Estos logros se suman al bronce mundial que las mellizas obtuvieron en Singapur, su primera medalla en un evento de máxima categoría.

“Me siento muy feliz y orgullosa de todos los logros que hemos obtenido este año”, afirmó Mía en entrevista exclusiva con Claro Sports. Lía, a su lado, coincidió: “Estoy muy contenta de compartir esto con mis hermanas”. Y Suri cerró con naturalidad: “Yo también, ya lo dijeron todo”. ENTREVISTA COMPLETA.