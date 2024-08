Las palabras de José Luis Doctor tras ser eliminado en marcha: “No hay pretexto”

José Luis Doctor fue eliminado en marcha de 20 kilómetros, Paris 2024. Foto: AFP

Este jueves 01 de agosto, las competencias de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 continúan, aunque al menos una no terminó de la mejor manera. José Luis Doctor fue eliminado en marcha después de ser descalificado en dicha disciplina, aunque él mismo indicó que cometió unos errores que provocaron su eliminación.

¿Por qué fue eliminado José Luis Doctor en la prueba de marcha de Paris 2024?

El mexicano José Luis Doctor fue eliminado en marcha, específicamente en la prueba para hombres de 20 kilómetros. El propio marchista comentó que llevaba una buena estrategia, pero también aceptó que unos errores de él mismo terminaron con su participación.

Tras su participación, el atleta señaló “No hay pretexto, yo soy de los que no quieren poner pretexto y traté de dar lo mejor. La estrategia no fue la incorrecta, al contrario, habíamos trabajado técnicamente y físicamente para estar ahí punteando”. De esta manera, pese a llevar un buen plan la suerte no estuvo de su lado.

Eliminación del marchista José Luis Doctor

En algunas ocasiones, suelen presentarse polémicas eliminaciones en este tipo de competencias; sin embargo, José Luis Doctor fue eliminado en marcha por errores propios “No soy de poner pretextos, hubo una caída, literal, me torcí el tobillo, caí, se me fue el grupo, traté de regresar al grupo y en esa desesperación de alcanzar al grupo cometí esos errores técnicos.”

Al final, el atleta mexicano destacó que la fuerza mental la tiene y éste no es el fin, pues seguirá preparándose para pulir la técnica pues aunque su participación en Paris 2024 ha concluido, ya tiene en la mira la siguiente competencia en la que desea participar.

¿Qué es la marcha atlética y en qué consiste?

La Marcha Atlética es una progresión de pasos ejecutados de modo que el atleta se mantenga en contacto con el suelo, a fin de que no se produzca pérdida de contacto visible (a simple vista).

La pierna que se avanza tiene que estar recta, (es decir, no doblada por la rodilla) desde el momento del primer contacto con el suelo hasta que se halle en posición vertical.

¿En qué momento se descalifica a un marchista?

La descalificación de un marchista se da cuando recibe 3 tarjetas rojas de 3 jueces diferentes, mostrando al atleta un disco rojo. La ausencia de notificación no conllevará la recalificación de un atleta descalificado.

Cabe señalar que en ninguna circunstancia, ningún Juez puede emitir 2 tarjetas rojas al mismo atleta. Además, en las pruebas en pista, un atleta que es descalificado tiene que abandonar la pista inmediatamente y, en las pruebas en carretera, el atleta, inmediatamente después de ser descalificado, se quitará los números de identificación y saldrá del circuito.

Asimismo, uno o más tableros de anuncios se colocarán en el circuito y cerca de la llegada para mantener a los atletas informados del número de tarjetas rojas que han sido enviadas al Juez Jefe para cada competidor. El símbolo de cada infracción cometida deberá igualmente figurar en el tablero de anuncios.