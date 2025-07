GENERANDO AUDIO...

Javier “Chicharito” Hernández. Foto: AFP

Javier “Chicharito” Hernández está en el ojo del huracán, después de que publicara un par de videos con comentarios machistas, los cuales fueron criticados por usuarios de redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el propio equipo del jugador, Chivas, marcas comerciales y la Federación Mexicana de Futbol, que incluso interpuso una sanción.

Este no ha sido el único escándalo en el que se ha visto envuelto el famoso futbolista, pues en el pasado estuvo en boca de todos cuando se negó a dar un autógrafo a un niño, firmar una bandera de México, la cual incluso tiró, y ser señalado por ser un “padre ausente”.

En Uno TV hacemos un recuento de las polémicas de “Chicharito” Hernández, quien hasta la noche del 23 de julio se mantenía en el primer lugar de tendencias, en México, en la red social “X”.

Las polémicas de Javier Hernández

Se niega a dar autógrafo y lo tunden en redes sociales

Era agosto de 2022, cuando el nombre de Javier Hernández, quien militaba en Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS), se viralizó en redes sociales por negarle un autógrafo a un pequeño aficionado.

En aquel entonces, se viralizó un video en el que se observa cómo “Chicharito” Hernández rechaza a un niño que quería un autógrafo, lo que desató cientos de críticas en redes sociales por su actitud.

En el clip se puede ver a “Chicharito” en el estacionamiento del estadio Toyota de Texas, después del juego del LA Galaxy ante el FC Dallas, que los angelinos perdieron 1-0. De pronto se le acerca un niño con una playera y un marcador para pedir la firma del delantero, a lo que el futbolista responde tajantemente que “no”.

En el video también se aprecia que otros aficionados que estaban en el lugar le solicitaron al mexicano una fotografía, pero se volvió a negar.

Tras las duras críticas que recibió, al final “Chicharito” terminó disculpándose con el menor, a quien incluso buscó: “No lo hago porque me siento ni más ni menos que nadie, lo hago porque tengo emociones, tomo decisiones y a veces pueden ser correctas, a veces no”, expresó en aquel entonces.

Tira bandera de México… que se negó a firmar

Nuevamente, en agosto de 2022, Javier Hernández se vio envuelto en un escándalo cuando salió a la luz un video en el que se le ve negándose firmar la bandera de un aficionado, la cual, además, tiró al suelo.

En la grabación, la cual también se viralizó, se observa como, tras finalizar un encuentro, “Chicharito” se acerca a un grupo de aficionados quienes le extienden playeras, papeles y banderas para que las firme.

Cuando uno de los aficionados le extiende la bandera de México, Javier la observa y se niega a firmarla, lanzándola al piso.

En aquel entonces, “Chicharito” admitió que no quiso firmar el lábaro patrio, pero negó haberlo aventado al piso:

“Yo no sabía que la bandera la tenía yo agarrada, yo nada más la estiro, yo decido no firmar la bandera, cuando la paso para irme a lo otro pienso que todavía la estaba sosteniendo esa persona”, señaló Javier Hernández en un video.

La polémica con Sarah Kohan

Antes de sus escándalos con los autógrafos y sus dichos machistas, Javier Hernández fue señalado por su expareja Sarah Kohan de ser un padre ausente.

En julio de 2021, Kohan declaró que el futbolista se había convertido en un padre ausente y no participaba en la crianza de sus dos hijos, según documentos judiciales obtenidos, en aquel entonces, por el medio estadounidense TMZ Sports.

La modelo australiana interpuso una solicitud de divorcio para terminar su unión legal con “Chicharito” en febrero de 2021, donde señalaba que la estrella del futbol había ignorado a su familia desde su separación.

[NO TE VAYAS SIN LEER: “Chicharito” no participa en la crianza de sus hijos, lo acusa Sarah Kohan]

Además, la modelo relató en la misma demanda que Hernández “todavía cree que puede meterse en su cama sin ser invitado”.

También le pedía al futbolista, quien ganaba en ese entonces más de 8 millones de dólares al año, que pagara alrededor de 100 mil dólares al mes de pensión (casi 2 millones de pesos mexicanos).

Al final, en octubre de este año, en una entrevista con The Ringer, “Chicharito” aceptó que no fue “la pareja ni el padre que esperaba ser”.

“No era la mejor pareja que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo, no era el gran ser humano que quería ser”, dijo respecto a su separación de la modelo australiana.

Los dichos machistas de “Chicharito”

En pleno 2025, ya con la playera de Chivas, Javier Hernández vuelve a estar en el ojo del huracán debido a un par de videos en los que se le escucha cuestionar el rol de las mujeres en la actualidad, “donde exigen derechos, pero sin querer tener responsabilidad”.

El exjugador del Manchester United y Real Madrid publicó los videos en sus redes sociales, donde criticó al actual feminismo.

En el primero se cuestiona: “Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante…”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

En otro video, se le escucha decir “mujeres están fracasando” y da sus argumentos, los cuales fueron duramente criticados, incluso, por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Mujeres, están fracasando, están erradicando la masculinidad, haciendo a la sociedad hipersensible”, inicia diciendo, y pide a las mujeres sostener el hogar “cuidando, nutriendo, recibiendo, multiplicando, limpiando” porque este es “el lugar más preciado para nosotros los hombres”.

“No le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lideradas por un hombre que lo único que quiere es verlas feliz”, añade.