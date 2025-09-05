Leo Messi anota un doblete que comanda la goleada sobre Venezuela en las eliminatorias de Conmebol

Próximos partidos

| 19:49 | Leonardo Mendez - Leonardo Mendez | Claro Sports | Ciudad de México
Lionel Messi volvió a ser el héroe de Argentina al firmar un doblete en la goleada 3-0 sobre Venezuela en el Estadio Monumental, un duelo que podría marcar su última aparición en eliminatorias mundialistas. Con el boleto al Mundial 2026 ya asegurado, la albiceleste disfrutó de una noche histórica, mientras que la vinotinto quedó en séptimo lugar con 18 puntos, a siete de Paraguay y con apenas un partido pendiente, lo que la obliga a jugarse la vida frente a Bolivia en busca de un lugar en el repechaje.

