León vs Chivas en vivo: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 1 del Apertura 2023

León se enfrentará a Chivas el próximo lunes.

León se enfrentará a Chivas de Guadalajara en el primer encuentro del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El duelo dará comienzo en el Estadio León (Nou Camp) el próximo lunes a las 20:00 horas Centro de México.

Cuándo y dónde ver el León vs Chivas

¿Cuándo? Lunes 3 de julio

Lunes 3 de julio ¿A qué hora? 20:00 horas

20:00 horas ¿En dónde? Nou CampSports

Nou CampSports ¿Dónde verlo? Claro Sports

León llega a esta campaña con ganas de sumar pronto algunos puntos en la tabla clasificatoria y tras lograr un sexto puesto la pasada campaña. El equipo consiguió 30 puntos, registró un total de 23 goles y recibió 13 en contra.

Por su parte, Chivas terminó en el tercer puesto y llegó a la gran final. Logró 34 puntos en la fase regular. Seguro buscará repetir los buenos resultados.

En busca de mejorar los resultados de la temporada pasada

El argentino Nicolás Larcamón dirige a Léon esta temporada. Cuenta en su plantilla con los porteros A. Blanco y R. Cota y con los defensas A. Frías, J. Barreiro, José Ramírez, O. Rodríguez, Oscar Villa, P. Hernández, Paul Bellón, W. Tesillo y Y. Moreno. En el mediocampo se encuentran F. Ambríz, J. Rodríguez, J. Zamudio, Jesús Angulo, Jorge Díaz, L. Romero, Patrón y Santiago Colombatto. Los atacantes de la temporada son: Á. Mena, B. Rubio, Borja Sánchez, E. Hernández, Federico Viñas, I. Moreno, J. Ibarra y V. Dávila.

Por su parte, el serbio Veljko Paunovic está al frente del Chivas Guadalajara. Los porteros J. Rangel, M. Jiménez y Óscar Whalley y los defensas A. Mozo, Antonio Briseño, C. Calderón, G. Sepúlveda, H. Mier, J. Orozco, J. Sánchez, J. Van Rankin y M. Mayorga le acompañan esta temporada. En el centro del campo estarán Alan Torres, C. Cisneros, F. Beltrán, I. Brizuela, P. Pérez, R. González, S. Flores, V. Guzmán y Zahid Muñoz. Los atacantes lucharán por la titularidad: Alexis Vega, D. Ríos, J. Macías, R. Cisneros y R. Marín.

León se enfrenta a Chivas Guadalajara. El encuentro más reciente entre ambos tuvo lugar el 15 de abril de 2023 y el marcador terminó en una victoria 0-2 para Chivas. Asimismo, en sus diez últimos encuentros cara a cara, los goles de León fueron 11, en comparación con los 14 del club contrincante.