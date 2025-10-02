Lesión grave deja a Rodrigo Huescas fuera del Copenhague y compromete su Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Huescas se perderá la temporada tras lesión | AFP

Rodrigo Huescas sufrió una lesión grave durante el partido de Champions League en Bakú, donde tuvo que abandonar el campo a los 13 minutos. Tras realizarse estudios médicos en Copenhague, se confirmó que el lateral mexicano requerirá cirugía y un largo periodo de rehabilitación, lo que lo dejará fuera el resto de la temporada. El técnico Jacob Neestrup lamentó la baja de un jugador que se había consolidado como pieza clave en el FC Copenhague y expresó que el club apoyará al futbolista en todo el proceso de recuperación. La nota completa, AQUÍ.