Lewis Hamilton agradece la “abrumadora” respuesta al fallecimiento de su perro Roscoe

Lewis Hamilton y su perro Roscoe. Foto: AFP

El piloto británico de la Fórmula 1 Lewis Hamilton agradeció este jueves la avalancha de mensajes de apoyo que recibió tras la muerte de su inseparable perro Roscoe, a quien describió como parte esencial de su vida.

El siete veces campeón del mundo reveló que despedirse de su bulldog inglés de 12 años el pasado domingo, después de una neumonía con complicaciones, fue “la decisión más dura” que ha tenido que tomar.

La noticia conmovió no solo a sus seguidores, sino también a pilotos y equipos de Fórmula 1, que inundaron las redes sociales con palabras de aliento para el británico.

“Para ser sincero, ha sido bastante abrumador ver cuánta gente se sintió tocada por Roscoe”, reconoció Hamilton en conferencia de prensa en el circuito de Marina Bay, donde se correrá el Gran Premio de Singapur este fin de semana.

“Él era lo más importante de mi vida, así que fue una experiencia muy difícil”, expresó el piloto de Ferrari.

La relación entre Hamilton y Roscoe

La estrecha relación de Hamilton con Roscoe trascendía lo personal. El piloto solía llevarlo a los paddocks y lo convirtió en una figura entrañable del mundo de la F1, donde los aficionados se acostumbraron a verlo caminar junto a su dueño en los eventos del campeonato desde su adopción en 2013.

En un gesto que reflejó la importancia de su mascota, Hamilton incluso se ausentó de una sesión de prueba de neumáticos en Italia la semana pasada para permanecer a su lado en sus últimos días.

¿Qué tenía Roscoe?

La semana pasada, el perro de Lewis Hamilton fue hospitalizado porque contrajo neumonía y eso le provocaba serias complicaciones para respirar.

“Fue ingresado al hospital y sedado para calmarlo, mientras le hacían controles y durante el proceso su corazón se detuvo”. Lewis Hamilton, piloto de F1

El británico añadió que los médicos lograron recuperar el latido de su querido amigo, pero quedó en coma. Hamilton indicó que tratarían de despertarlo este fin de semana.