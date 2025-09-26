Lewis Hamilton comparte que su perro Roscoe está en coma tras contraer neumonía: “No sabemos si despertará”

GENERANDO AUDIO...

Lewis Hamilton y su mejor amigo Roscoe. Foto: Getty Images

Lewis Hamilton atraviesa un duro momento personal tras revelar que su perro Roscoe, su inseparable compañero desde 2013, se encuentra en coma después de sufrir complicaciones por neumonía.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, de 40 años, explicó en redes sociales que el bulldog inglés tuvo que ser internado de urgencia por problemas respiratorios.

Durante las pruebas médicas, su corazón se detuvo, pero los especialistas lograron reanimarlo, sin embargo, permanece en coma inducido y su estado es crítico, así lo dio a conocer en su cuenta de Instragram, donde compartió una publicación.

“Por favor, mantengan a Roscoe en sus pensamientos. Roscoe volvió a contraer neumonía y tenía dificultades para respirar. Lo ingresaron en el hospital y lo sedaron para calmarlo mientras le hacían pruebas y, durante el proceso, su corazón se detuvo. Consiguieron recuperar el latido cardíaco y ahora está en coma. No sabemos si despertará. Mañana intentaremos despertarlo. Estoy a su lado y quiero darles las gracias a todos por sus oraciones y su apoyo”, escribió el piloto británico en una historia de Instagram, acompañada de fotografías de su mascota hospitalizada.

Hamilton decidió ausentarse de los tests de neumáticos de Pirelli en Mugello, compromiso que Ferrari y Haas tenían programado esta semana, para permanecer junto a Roscoe en el hospital. En su lugar, fue convocado el piloto de reserva Guanyu Zhou, mientras el británico prioriza la salud de su compañero de vida.

Roscoe, de 12 años y medio, ha estado presente en gran parte de la vida profesional y personal de Hamilton, ha sido visto en paddocks internacionales, jets privados, sesiones fotográficas y hasta en la filmación de la película de Fórmula 1 protagonizada por Brad Pitt.

Además, su popularidad en redes sociales es enorme, cuenta con más de 1.3 millones de seguidores en Instagram, donde aparece disfrutando de paseos, descansando o acompañando a su dueño en los circuitos.

¿Cómo es el estilo de vida de Roscoe?

Roscoe es el fiel amigo del piloto Foto: Reuters

En varias ocasiones, el británico habló del estilo de vida de su mascota y de la dieta vegana supervisada por veterinarios que adoptó tras años de problemas de salud relacionados con la alimentación convencional.

“Durante sus primeros ocho años de vida, Roscoe siguió una dieta normal con carne y siempre tenía problemas para caminar y respirar. Quería ver si podía ayudarlo, así que investigué y optamos por cambiar su alimentación”, relató Hamiltón a la revista People.

Hamilton lleva a Roscoe a todas partes. Foto: Getty Images

La relación entre Hamilton y Roscoe ha sido estrecha y visible, pues el piloto incluso lo llevó a portadas internacionales como Vogue, donde aparecieron juntos, y Roscoe llegó a protagonizar la revista Dogue, dedicada a mascotas, consolidándose como una figura querida más allá del automovilismo.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo de fanáticos y colegas, quienes inundaron las redes sociales de Hamilton con frases de aliento, haciéndole saber que todo estará bien.