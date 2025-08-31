Lewis Hamilton sufre fuerte choque en el Gran Premio de Países Bajos

GENERANDO AUDIO...

Lewis Hamilton sufre choque y queda fuera del GP de Países Bajos. Foto: AFP

Lewis Hamilton protagonizó un fuerte choque durante el Gran Premio de los Países Bajos 2025, por el que tuvo que abandonar la competencia.

El regreso de Lewis Hamilton después del receso veraniego volvió a ser amargo, el siete veces campeón del mundo sufrió un fuerte accidente en la vuelta 23 del Gran Premio de los Países Bajos 2025, lo que significó su primera retirada desde que se unió a Ferrari y extendió a 15 su racha de carreras sin podio.

Hamilton marchaba en séptima posición cuando pidió un undercut para intentar superar a George Russell, sin embargo, al salir de la curva peraltada 3 perdió el control de su monoplaza al pasar por una zona húmeda de la pista, chocando contra las barreras y obligando a la salida del coche de seguridad. “I’m so sorry guys” (“lo siento, chicos”), alcanzó a decir por radio a su equipo, antes de abandonar la competencia visiblemente frustrado.

Hamilton llegó a Zandvoort con la esperanza de recomponer su temporada tras un arranque difícil en Ferrari, pero la falta de ritmo y la presión por los resultados siguen marcando su campaña. Ahora, el británico deberá reponerse rápidamente para encarar el próximo reto en Monza, donde Ferrari tendrá la obligación de dar un mejor espectáculo frente a su afición.

Ferrari, golpeado antes de Monza

El accidente de Hamilton no fue el único revés para la escudería italiana, Charles Leclerc también se vio obligado a abandonar en la vuelta 53 tras un contacto con el Mercedes del joven Kimi Antonelli, quien fue sancionado con 10 segundos por la maniobra.

El doble abandono representa un duro golpe para Ferrari justo una semana antes de correr en casa, en el Gran Premio de Italia en Monza.

Con este resultado, Hamilton está cada vez más cerca de un récord indeseado, el del mayor número de carreras sin subir al podio con Ferrari, marca que ostenta Didier Pironi con 19 grandes premios.

Una carrera llena de sorpresas

El Gran Premio de los Países Bajos estuvo marcado por las condiciones cambiantes y los múltiples abandonos, Oscar Piastri se llevó la victoria para McLaren, seguido por Max Verstappen, que corrió ante su afición, y el francés Isack Hadjar, de Racing Bulls, quien consiguió su primer podio en Fórmula 1.

Entre los abandonos destacados, además de los Ferrari, se sumó Lando Norris, que marchaba en segundo lugar antes de retirarse.