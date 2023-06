Liga MX 2023: conoce los nuevos jerseys de los equipos mexicanos… ¡pura chulada!

jerseys de la Liga MX para el Apertura 2023 | Fotos: Pirma, Adidas y Puma

El Apertura 2023 de la Liga MX comenzará el próximo 30 de junio. Con el nuevo torneo a la vuelta de la esquina, los 18 equipos que compiten han comenzado a lanzar los jerseys que utilizarán en las próximas dos temporadas. En UnoTV.com te presentamos las indumentarias de todos los planteles.

Los jerseys de la Liga MX para el Apertura 2023

Chivas

El actual subcampeón del futbol mexicano, Chivas, fue uno de los primeros equipos de la Liga MX en presentar su indumentaria oficial para el Apertura 2023.

Los de la Perla Tapatía, vestidos por Puma, no presentaron todos los jerseys que usarán en el año, pero el diseño de local respeta las tres franjas rojas. Aunque en esta ocasión, emulan a los cuernos que portaron en 2006 cuando salieron campeones ante Toluca.

Ver más 🔃 si eres fan de @Chivas, pero lo eres más cuando hay un nuevo jersey HOME 😎.#AmorPorMisColores ❤️

Cruz Azul

Cruz Azul cambió de marca patrocinadora para el Apetura 2023. Luego de 5 años con Joma, la directiva de Víctor Velázquez apostó por la empresa mexicana, Pirma. Contrario a su tradición, en la presentación de sus jerseys destacó la ausencia de la tercera equipación.

La playera de local de “La Máquina” regresa a ese azul rey con vivos rojos que lució cuando se coronó en el Torneo Guardianes 2021. Por otro lado, su indumentaria de visitante abandona el clásico blanco para explorar una tonalidad más clara de azul.

Ver más Todos los artículos Pirma de La Máquina están en https://t.co/BYKKYu0NNC#AzulDePorVida

Tigres

El campeón del futbol mexicano volvió a ser objeto de críticas en la presentación de su nuevo equipamiento para el Apertura 2023. Los hinchas “universitarios” reprocharon que todos sus jerseys, diseñados por Adidas, se parecen año con año.

La única diferencia tangible con respecto al año pasado es el cuello en V con franjas pequeñas. Además de que en la franja azul ya no dice la palabra “Tigres“.

Rayados

Desde que Puma viste a Rayados, los aficionados se han mostrado parciales por los diseños de sus jerseys. Algunos han gustado más que otros. Sin embargo, el que usará en el Apertura 2023 gustó de manera casi unánime, al recordar a la playera retro que usaron en el Mundial de Clubes de 2019.

Sin embargo, el equipo de la Sultana del Norte lanzó un jersey edición especial que el equipo usará exclusivamente en la Leagues Cup 2023. Se trata de un torneo que enfrentará a los equipos mexicanos con los estadounidenses y servirá como el marco para el debut de Lionel Messi con Inter Miami ante Cruz Azul.

Atlas

Atlas está despertando del año de ensueño en el que consiguió el bicampeonato bajo el mando de Diego Cocca. Luego de algunas temporadas luciendo jerseys que evocaban a los clásicos de antaño, Charly decidió cambiar la esencia rojinegra.

Para el torneo que empezará el próximo 30 de junio, la “Academia” jugará con el clásico rojo y negro, pero la división será diagonal. Para la indumentaria visitante, los de la Perla Tapatía usarán una playera completamente roja con cuello negro tipo polo.

Ver más Añade a tu colección el flamante Jersey Visita @AtlasFC, una pieza realmente especial. Esta fascinante camiseta rinde tributo con su destacado Zorro, que toma el centro del escenario en su diseño.



Descubre más en 📍 Tiendas CHARLY y 👉 https://t.co/eE7ruKCAgB@CharlyMxOfi

Pachuca

Uno de los equipos que regresó a sus orígenes con sus jerseys del Apertura 2023 de la Liga MX es Pachuca. La marca mexicana Charly desechó la idea de darle acabados grises al clásico color blanco de los Tuzos y de nuevo son blanquiazules.

Para su uniforme de local lucirán un jersey blanco con azul, respetando la esencia tradicional del equipo de la Bella Airosa. Para la equipación visitante, destaca el regreso de los colores negro y naranja como en los tiempos de Miguel Calero, Christian Giménez y Juan Carlos Cacho.

León

León, actual monarca de la Liga de Campeones de la CONCACAF, tratará de ser protagonista de la Liga MX con un par de jerseys que evocan a la historia esmeralda reciente.

Charly decidió mantener la cuestionada tonalidad verde de la temporada verde. Aunque para el uniforme de visitante, presentó una playera negra con vivos dorados que destacó por su elegancia.

¡Presentamos el nuevo jersey de visita del @clubleonfc!



Diseñado para los fanáticos que valoran la elegancia y el estilo, este jersey destaca por su impecable color negro predominante. 😎🦁



Descubre más en 📍 Tiendas CHARLY y https://t.co/1AudqLL3rZ@CharlyMxOfi

Xolos

Los Xoloitzcuintles de Tijuana, de la mano de Charly, presentaron uno de los jerseys más sobrios de la Liga MX con un diseño completamente rojo y cuello negro. En una playera que se parece mucho a la de Atlas de visitante.

Para su equipación de visitante, se alejaron del negro clásico y apostaron por un diseño gris que es prácticamente el mismo que de local pero con tonalidades distintas.

¡Revolucionario!



Así es el nuevo jersey Xoloitzcuintle para encarar las batallas como visitantes 🐕



Descubre más en 📍 Tiendas CHARLY y 👉 https://t.co/cIr5rb0Ffc@CharlyMxOfi | @Xolos | #CHARLYFútbol

Querétaro

Los Gallos Blancos de Querétaro se alejaron por completo de su indumentaria clásica azul y negra. En esta ocasión, su jersey de local para encarar sus compromisos de la Liga MX es blanco con vivos azules y negros.

Por otro lado, el visitante trata de acercarse un poco más a la tradición queretana con una playera negra con tonalidades grises y vivos en azul.

Prepárate para apoyar a los Gallos Blancos con el nuevo plumaje y sus increíbles detalles. 🐓👌



Descubre más en 📍 Tiendas CHARLY y 👉 https://t.co/Yuy8Ck5qf0@CharlyMxOfi | @Club_Queretaro | #CHARLYFÚTBOL | #SiempreGallos

Los jerseys que faltan por presentarse de cara al próximo torneo de la Liga MX

América y Pumas, ambos equipos vestidos por Nike, son dos de los cuatro grandes del futbol mexicano que no han presentados sus jerseys para el Apertura 2023 de la Liga MX. Otro equipo importante que falta de anuncio es Toluca, del cual sólo se sabe que cambiará de marca de Under Armour a New Balance.

Estos son los equipos que faltan por presentar sus jerseys rumbo a la Liga MX:

Atlético de San Luis

FC Juárez

Mazatlán

Necaxa

Puebla

Santos

En total, 9 equipos ya presentaron sus jerseys para el Apertura 2023. El resto de los 18 equipos estarán presentando sus indumentarias la próxima semana.