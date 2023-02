Liga MX: ¿en qué consiste el título anual por puntos?

En un año podría haber tres campeones en la Liga MX. Foto: Cuartoscuro

La Liga MX tiene dos campeones al año: el del torneo de Apertura y el de Clausura, pero una de las novedades dadas a conocer por las autoridades del futbol mexicano, como la eliminación del repechaje, es que habrá un tercer campeón y será el equipo que más puntos acumule durante todo un año.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, dijo que “es un campeonato anual, con dos liguillas. Un campeón anual y los campeones de las dos liguillas y ahí puede haber combinaciones. Tu puedes ser el campeón de los dos torneos en liguilla y si sumas los puntos y eres el que más hizo vas a ser el tricampeón. De lo que se trata es premiar los puntos acumulados en el año, vale como un premio anual”.

Liga MX podría tener hasta tres campeones

El primer campeón de la Liga MX saldrá del torneo Clausura, el segundo del Apertura y el tercero será quien tenga más puntos durante un año. Aunque los que contarán con las estrellas serán los equipos ganadores de los torneos anteriores y el tercer campeón solo tendrá un reconocimiento.

¿Qué ganará el “campeón anual” de la Liga MX?

Arriola detalló que el “campeón anual” por puntos será acreedor a un “premio” que no tendrá el valor per se de un título oficial de liga y para monetizar al premio del “campeón anual”, la Liga MX buscará un patrocinador para bautizarlo, en tanto no será considerado un título de carácter oficial, por lo que no sumará al palmáres de campeones históricos de la Liga MX.