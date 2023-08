Lionel Messi exalta a la Liga MX y asegura que “es muy competitiva”

Lionel Messi dedicó un tiempo a la Liga MX en su primera conferencia. | Foto: AFP.

Lionel Messi dedicó un tiempo para exaltar a la Liga MX durante su primera rueda de prensa como jugador del club floridano este jueves, y aseguró que “la Liga mexicana es muy competitiva”, y que tiene jugadores de talla internacional. Esto, después de que Messi y el Inter Miami enfrentaran al Cruz Azul en la Leagues Cup.

“Nos tocó competir contra equipos mexicanos, que tienen un nivel muy bueno, la Liga mexicana es una liga muy competitiva, tiene grandes jugadores a nivel mundial”.

Incluso, el astro argentino aseguró que “los equipos de Estados Unidos demostraron que tienen grandísimo nivel, y que hoy en día pueden competir de igual a igual a los equipos mexicanos”.

Messi también aprovechó para hablar del futbol norteamericano a nivel de selecciones al recordar la participación de Estados Unidos en la Copa del Mundo.

“El futbol en Estados Unidos creció muchísimo en estos últimos años, ha demostrado los resultados que ha obtenido la selección de Estados Unidos, siendo una gran selección en el Mundial también, muy competitiva, cada partido que jugó, compitió de igual a igual con los rivales que le tocó jugar”.

Lionel Messi “muy feliz” de estar en el Inter Miami

Durante su encuentro con la prensa, la “Pulga” dijo estar “muy feliz” por la acogida que ha tenido en el Inter Miami y el hecho de afrontar una final con su nuevo equipo, el próximo sábado contra el Nashville SC, en la Leagues Cup.

“Estoy muy feliz de la decisión que tomé y no sólo por lo deportivo, por como vamos, sino por mi familia, por como vivimos el día a día, la ciudad, esta nueva experiencia”, dijo Lionel Messi, quien agregó:

“Yo vine acá a jugar, a seguir disfrutando del fútbol, de la vida, y elegí este lugar por eso”.

Incluso, comparó su llegada al Inter Miami con su anterior experiencia en el París Saint-Germain, donde llegó procedente del equipo de su vida, el FC Barcelona.

“Mi salida a París no era algo que yo deseaba, no quería irme de Barcelona, y por así decirlo fue de un día para otro (…) Eso se me hizo difícil, pero es todo lo contrario a lo que estoy viviendo acá”, declaró el crack del futbol.

Respecto al nivel alcanzado por el Inter Miami en apenas unos partidos, el astro argentino declaró que estaban “preparados para intentar competir”.

“Desde que empezó esta competición, sabíamos que era un comienzo de cero porque había llegado un entrenador nuevo, vinieron nuevos jugadores al grupo y nos adaptamos desde el primer momento muy bien gracias a la ayuda de todos los compañeros que ya estaban y sabíamos que era una posibilidad para cambiar las cosas, de cómo veníamos en la liga, y que era una linda oportunidad para empezar a cambiar eso y empezar a fijarnos objetivos difíciles, pero a los que estábamos preparados para intentar competir”.

