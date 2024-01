Lionel Messi gana el premio The Best por tercera vez: Aitana Bonmatí gana en la categoría femenina

Lionel Messi se queda con su tercer premio The Best – Fotos: AFP

Lionel Messi, jugador del Inter Miami de la MLS, recibió el tercer premio The Best de su carrera, quien no estuvo presente en la ceremonia de la FIFA. De esta forma, el seleccionado argentino de 36 años es el máximo ganador de este trofeo individual.

El premio The Best 2023 es para… ¿Lionel Messi?

La ceremonia de The Best honra a los miembros más destacados del futbol mundial durante el último año. En esta ocasión, la FIFA reconoció a Lionel Messi como el mejor futbolista varonil de 2023.

Esta decisión generó polémica en redes sociales, pues “La Pulga” competía contra Kylian Mbappé y Erling Haaland, el goleador noruego que conquistó la Premier League y la Champions League con Manchester City.

Por su parte, Lionel Messi sólo pudo disputar seis partidos de Liga con Inter Miami, con un saldo de un gol y dos asistencias en el año.

Y aunque el rosarino y Haaland empataron con 48 puntos, el primero se llevó el galardón por el número de nominaciones de primera opción que Messi recibió en los votos de los capitanes de las selecciones nacionales, según las Reglas de Asignación (artículo 12).

Kylian Mbappé quedó en tercer lugar con 35 puntos, quien tampoco tuvo un año excepcional con Paris Saint-Germain (PSG) y la Selección de Francia.

Ni Lionel Messi ni ninguno de los tres finalistas acudieron a la ceremonia de la FIFA

Aunque Lionel Messi obtuvo el tercer premio The Best de su carrera, el argentino no estuvo en la ceremonia desde Inglaterra. Erling Haaland y Kylian Mbappé tampoco estuvieron presentes.

El “10” de la albiceleste no ha dado una explicación sobre su ausencia en el evento de la FIFA, aunque cabe destacar que recientemente comenzó la pretemporada del Inter Miami, razón por la que no habría podido faltar a los entrenamientos.

Pese a su ausencia, Messi puede presumir haber ganado este reconocimiento en 2019, 2022 y 2023, en la temporada en la que ganó la Leagues Cup que enfrentó a los equipos de la MLS con los de la Liga MX.

Aitana Bonmatí se lleva el The Best femenino

En categoría femenina ganó el premio The Best la gran favorita, la española Aitana Bonmatí, que ganó el último Mundial con España y que cumplirá 26 años este jueves.

Aitana superó a su compatriota Jennifer Hermoso, que hizo valer para ser finalista de los premios sus tres goles y dos asistencias en el triunfo de España en el Mundial femenino.

Bonmatí también superó a la estrella emergente colombiana Linda Caicedo, estrella de la selección cafetera, cuartofinalista en ese torneo.