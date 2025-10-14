Lionel Messi presenta la Messi Cup, un torneo juvenil con equipos élite en Miami

GENERANDO AUDIO...

Lionel Messi.

Lionel Messi anunció este martes el lanzamiento de la Messi Cup, un torneo internacional de fútbol juvenil que reunirá a ocho equipos Sub-16 de élite entre el 9 y el 14 de diciembre en Miami, Florida. A través de sus redes sociales, el astro argentino reveló que el evento tendrá lugar en el centro deportivo del Inter Miami, con la gran final en el Chase Stadium, casa de su actual club.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo”, escribió Messi en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 507 millones de seguidores. El mensaje venía acompañado del hashtag #MessiCup.

¿Qué es la Messi Cup y quiénes participan?

La Messi Cup será un torneo Sub-16 que fusionará deporte, cultura e innovación, según el comunicado oficial del Inter Miami. Más allá de los partidos, el evento incluirá actividades paralelas y una plataforma digital para extender la experiencia a una audiencia global.

Entre los clubes confirmados están:

Barcelona (España), donde Messi se formó y lo ganó todo.

(España), donde Messi se formó y lo ganó todo. Manchester City (Inglaterra), potencia de la Premier League.

(Inglaterra), potencia de la Premier League. Atlético de Madrid (España).

(España). Chelsea FC (Inglaterra).

(Inglaterra). Inter de Milán (Italia).

(Italia). River Plate y Newell’s Old Boys (Argentina), este último, el club donde Messi comenzó su carrera.

y (Argentina), este último, el club donde Messi comenzó su carrera. Inter Miami (Estados Unidos), anfitrión y actual equipo de Messi en la MLS.

En total, se disputarán 18 partidos en menos de una semana, con el objetivo de impulsar el desarrollo de nuevas figuras del fútbol.

La Messi Cup busca convertirse en un espacio de proyección para jóvenes talentos y en un punto de encuentro para marcas, clubes y comunidades. La iniciativa está organizada por 525 Rosario, la productora fundada por el propio Messi en 2024.

“La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana”, señaló Tim Pastore, CEO de 525 Rosario.

Aunque esta primera edición se jugará en Miami, el proyecto tiene vocación internacional. Según su sitio web oficial, la organización planea expandirse con fases de clasificación en otras ciudades y futuras ediciones en nuevos países.

Este modelo busca replicar el éxito de eventos globales como la Youth League o torneos juveniles sudamericanos, pero con la marca y visión de Lionel Messi al frente.

Una apuesta personal: los hijos de Messi y el Inter

La relación entre Messi y el Inter Miami va más allá de la cancha. En la próxima temporada, los equipos de la academia del club, donde juegan sus tres hijos, llevarán el logo de Messi en sus uniformes.

Además, el argentino de 38 años tiene la opción de adquirir una participación en la franquicia una vez que se retire oficialmente del fútbol profesional.

Su contrato actual con el Inter finaliza este año y, aunque aún no ha renovado, su vínculo con el proyecto parece más sólido que nunca.