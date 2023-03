¡”Desde que la vi me enamoré de ella”! Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, esta es su historia de amor

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se casaron en 2017. Foto: Getty Images

Lionel Messi es uno de los grandes futbolistas de la historia y ha ganado todos los reconocimiento dentro del deporte y esa carrera llena de triunfos ha estado al lado de Antonela Roccuzzo, con quien lleva varios años juntos, tienen 3 hijos y se juraron amor eterno en 2017 cuando se casaron y así ha sido su historia.

Así se conocieron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se conocieron en 1996 en la ciudad de Rosario, Argentina. Por aquellos años, el delantero del PSG y la modelo argentina tenían 9 y 8 años, respectivamente.

Ambos coincidieron en las vacaciones de verano en la casa de Lucas Scaglia, un compañero en el equipo infantil Newell’s Old Boys donde jugaba Lionel. Al verla por primera vez, el campeón del mundo se enamoró de ella. “¿Quién es?”, le preguntó Lionel a Scaglia cuándo la vio. “Antonela, mi prima”, aseguró en aquel momento el amigo de Messi, según reveló La Nación en 2017.

A partir de ese encuentro, empezaron a frecuentarse y salir más. El delantero solía dedicarles cartas en la que le expresaba sus sentimientos y amor. No obstante, durante varios años fueron solo amigos.

La familia de Messi se trasladó a Barcelona en el 2000. Esto hizo que ambos se distanciaran, aunque mantuvieron una comunicación esporádica. Además, el jugador solía viajar por breves lapsos de tiempo a Argentina.

En 2005, una amiga de Antonela falleció al ser atropellada y la noticia le afectó mucho a la modelo. Esta tragedia coincidió con uno de los viajes de Messi a Argentina. Así, ni bien se enteró de lo sucedido, se mantuvo a su lado para apoyarla.

Es a partir de ello que ambos comenzaron a tener una relación más cercana. Durante varios años, Messi mantuvo en privado su situación sentimental, ya que recién a los 21 años, cuando ya jugaba en el Barcelona, reveló en una entrevista al programa “Hat Trick Barca” de TV 3 que se encontraba en una relación, pero no reveló ningún nombre.

“¿Tienes novia?”, le consultaron. A lo que respondió: “Sí, tengo novia. Está en Argentina. La verdad que estoy bien y estoy tranquilo”. Así, la pareja hizo oficial su relación a los medios recién tras el Mundial de Sudáfrica 2010. Por aquel año, empezaron a vivir juntos en España.

Una larga relación que los llevó al altar

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llevan 15 años de relación. De acuerdo con el medio argentino La Nación, ambos comenzaron a salir en 2007 y desde entonces se han mantenido unidos. Al principio fueron novios y después se casaron.

La pareja contrajo matrimonio el 30 de junio de 2017 en Rosario, ciudad en la que se conocieron cuando eran muy pequeños. La pareja tuvo a su primer hijo: Thiago, en noviembre de 2012.

En septiembre de 2015, nació Mateo, su segundo hijo y en marzo de 2018, Roccuzzo dio a luz a su tercer hijo: Ciro.

En más de una ocasión, el delantero del PSG ha expresado el afecto que siente por la modelo argentina. Por ejemplo, en 2019, en una entrevista al diario Sport, señaló que ella “lo conoce a la perfección”.

“Ella es todo para mí. El hecho de tenerla a mi lado me simplifica muchísimas cosas (…) Nos conocemos hace mucho tiempo, me conoce a la perfección y es alguien que prácticamente no tiene días malos. Siempre está de buen humor. Es una compañera espectacular”, aseguró.